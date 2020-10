Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli prima distanti, poi vicini: è sbocciato l’amore?

In queste ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono dimostrati un po’ distanti. Adesso però i due concorrenti si sono riavvicinati, è stato lui a cercare di ricucire quel rapporto speciale che sta sbocciando all’interno della casa più spiata d’Italia. Pierpaolo ha chiesto delle spiegazioni ad Elisabetta riguardo all’aereo e a quello strano messaggio. Pretelli vorrebbe dei chiarimenti anche sul suo comportamento ma la Gregoraci ha spiegato che lui ha la sua vita e lei invece ha la sua. Nonostante ciò, la conduttrice televisiva ha ammesso di esserci rimasta male del fatto che il modello abbia evitato il contatto con lei. In casa si pensa che Pierpaolo sia molto preso dalla Gregoraci, ma lei? Cosa prova davvero Elisabetta? E’ possibile che fuori ci sia una persona che la sta aspettando, e se così fosse, perchè non dirlo?

Elisabetta Gregoraci mette i paletti a Pierpaolo Pretelli ma poi si scioglie

Pierpaolo Pretelli ha chiesto ad Elisabetta se fuori dalla casa ha un rapporto amoroso ma lei non risponde alla domanda e ne fa un’altra all’ex velino. “Cosa vorresti da me, tu?” ha allora chiesto la Gregoragi a Pierpaolo. Secondo la showgirl il comportamento di Pretelli non è molto accettabile dopo poco più di due settimane dall’inizio della convivenza al Grande Fratello Vip. Elisabetta lo ha ritenuto addirittura fuori luogo. La Gregoraci ha imposto dei paletti e lo ha fatto notare allo stesso concorrente non dando però delle motivazioni esplicite. Pierpaolo ha intenzione di rispettare le sue decisioni anche se pensa che tra di loro ci siano state delle incomprensioni. Alla fine la Gregoraci si scioglie e spiega che cos’è che la turba realmente.

Elisabetta Gregoraci preoccupata per Briatore, poi l’abbraccio con Pierpaolo

La concorrente del GF Vip 5 ha spiegato al modello la sua paura e titubanza nel partecipare alla nuova puntata su Canale 5. La Gregoraci è preoccupata per le rivelazioni fatte sul conto di Flavio Briatore che di certo non sono passate inosservate. La colpa non è dunque del modello. Alla fine, Pierpaolo decide di abbracciarla. “Si può rimanere male per poco” ha commentato Elisabetta lasciandosi andare ad altri abbracci con Pierpaolo Pretelli.

Una intesa ritrovata, dunque, quella tra i due vipponi. Ma si tratta solo di un feeling o sta nascendo davvero l’amore tra Elisabetta e Pierpaolo?