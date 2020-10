Provvedimento disciplinare al GF VIP 5, televoto annullato: bestemmia confermata?

E anche in questa quinta edizione del Grande Fratello VIP a quanto pare, esplode il tormentone bestemmia. Ve ne avevamo già parlato questa mattina, raccontandovi dei video che giravano in rete ma pochi minuti fa, la cosa sembra esser stata confermata direttamente del Grande Fratello con un comunicato ufficiale. Il televoto è stato annullato. Il motivo è legato a un provvedimento disciplinare. Questa mattina vi avevamo detto che sui social era iniziato il tam tam con un video di Denis Dosio che avrebbe bestemmiato. Non sappiamo ancora se la decisione del Grande Fratello ViP sarà in qualche modo legata a questa bestemmia, ma lo scopriremo solo tra pochi minuti. La diretta del Grande Fratello VIP 5 inizierà infatti tra due ore!

TELEVOTO ANNULLATO AL GRANDE FRATELLO VIP 5: ARRIVA UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Ecco il comunicato stampa:

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

Nella puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP

Non sappiamo quindi se il provvedimento preso riguarderà realmente Denis. Sicuramente in queste ore gli autori e Alfonso Signorini avranno avuto modo di rivedere i video e ascoltare meglio quanto accaduto. Sui social il pubblico si divide: c’è chi pensa che sia giusto squalificare Denis, come era successo anche con altri concorrenti in passato, e chi invece non crede che ci sia stata della malizia nel modo di fare dell’influencer.

Certo che si tratterebbe di una seconda squalifica nel giro di pochi giorni, un record negativo per Signorini. Ma potrebbe essere anche un altro genere di provvedimento, magari si potrebbe chiedere al pubblico di decidere. Lo scopriremo molto presto…