Grande Fratello VIP 5, dopo l’eliminazione di Franceska ecco i nominati della settima puntata

E’ stata Franceska Pepe alla fine a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 5 per un solo punto di differenza con Adua del vesco che resta invece e continua il suo percorso! Il pubblico ha deciso e alla fine Franceska ha lasciato la casa, mentre la prossima settimana, i nominati della settima puntata in onda il 5 ottobre 2020, non rischieranno invece nessuna eliminazione!

Dopo l’uscita di Franceska, i ragazzi sono stati chiamati a scegliere gli immuni. A iniziare la catena è stata Myriam che è stata votata da Franceska prima dell’abbandono della casa. Dalla catena si sono salvati Enock, Andrea Zelletta, Pierpaolo Petrelli, Elisabetta Gregoraci e Franceso Oppini che sono risultati quindi immuni. Poi ci sono state le loro nomination, con il segreto del confessionale, e quelle degli altri concorrenti che invece se ne sono dette di ogni in faccia. Signorini infatti, prima che iniziassero le nomination, ha letto un comunicato nel quale spiegava che non si sarebbero accettate motivazioni stupide e che queste nomination dovevano essere vere.

Tra i nomi più gettonati della serata quello di Myriam Catania che, a detta di molti concorrenti, vivrebbe molto male questo gioco. Anche Francesco Oppini ha spiegato che la Catania piange spesso, ha delle crisi e vorrebbe tornare da suo figlio e dal suo compagno. Questa è la motivazione generale con la quale Myriam è stata nominata.

GRANDE FRATELLO VIP 5 SETTIMANA PUNTATA: ECCO CHI SONO I NOMINATI

Tra le nomination più piccate quella di Guenda Goria per Massimiliano Morra. La figlia della Ruta ha parlato di un atteggiamento molto aggressivo da parte dell’attore che non ha potuto in nessun modo perdonare. Alla fine in nomination ci va Myriam, votata anche perchè è egocentrica, come ha detto Stefania; e poi anche Maria Teresa Ruta che se lo aspettava. E per non farsi mancare una nuova puntata al voto, anche Massimiliano Morra continua la sua corsa al record della persona più nominata nella storia del reality di Canale 5.

Il televoto quindi a tre che non decreterà l’eliminazione ma la scelta del concorrente che andrà insieme ad altri al nuovo televoto venerdì sera.