Alfonso Signorini su Adua del Vesco: “E’ una finissima stratega” (Foto)

Anche Alfonso Signorini ha detto la sua su Adua Del Vesco, nonostante sia il conduttore del GF Vip non ha resistito e a Casa Chi ha espresso il suo pensiero nei confronti dell’attrice (foto). Era molto arrabbiato con Adua, non aveva mandato giù il tentativo di fare outing al posto di Massimiliano Morra e prima ancora che lui negasse e facesse capire che non è assolutamente gay, Signorini aveva pensato di andarci giù pesante con Adua in diretta ma poi ha visto il confessionale. Il direttore di Chi non ha apprezzato ciò che è accaduto con Morra e a Casa Chi ha spiegato: “In pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o meno è una roba che a me non piace… me la volevo magnare…” ma poi cosa è successo?

ALFONSO SIGNORINI: ADUA DEL VESCO HA UNA GRANDE INTELLIGENZA

Intelligente, furba o stratega? Di certo sta giocando bene al GF Vip ed è questo il vero scopo: arrivare fino in fondo. Dopo il confessionale di Adua il conduttore ha pensato: “Ecco qui l’intelligenza di Adua: ha spostato l’asse, non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che le dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri”.

Signorini ha anche aggiunto: “Adua prima che entrasse nella Casa non la conoscevo, non l’avevo mai vista in vita mia. Non so cosa ci sia in lei di buono ma riconosco in lei una grandissima intelligenza. E’ una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso”. In ogni caso spetta ai telespettatori, al pubblico da casa scegliere il giocatore migliore o la persona migliore.