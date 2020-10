GF Vip 5, la contessa De Blanck contro Stefania Orlando: tutto per una patatina!

Nuova discussione nella casa del Grande Fratello Vip 5! Questa volta le protagoniste sono state la contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La conduttrice e Matilde Brandi, su richiesta del GF, hanno preparato un aperitivo per i concorrenti. A nessun altro era permesso toccare qualcosa fino alla fine della preparazione. Patrizia però non è riuscita a resistere e ha preso una patatina dal tavolo sotto gli occhi attenti della Orlando. Stefania non è stata certo zitta, anzi. “Contessa, l’ho vista che si sta già mangiando le cose, non si può fare!” l’ha infatti ripresa immediatamente. Da qui lo scontro tra le due concorrenti del GF Vip 5.

Al GF Vip 5 è scontro per una patatina: Patrizia De Blanck e Stefania Orlando litigano

“Ma che pa**e. Ma perché non ti fai gli affari tuoi? Ma che pa**e, ma io devo avere l’incubo dietro le spalle. Ma non è possibile” ha risposto subito Patrizia De Blanck. “Non rompere le pa**e a me. È fissata con me, mi sono rotta le pa**e“ ha continuato la contessa contro Stefania Orlando. Matilde Brandi ha cercato di calmare la situazione ma sicuramente non è stato semplice. La Orlando ha cercato di spiegare che era una richiesta specifica del Grande Fratello. “Ma a te che ti frega, che ti frega di quello che faccio io. Impicciati dei cavoli tuoi. Io non sto mangiando, sto assaggiando. Fatti i fatti tuoi” ha affermato la contessa. Secondo la De Blanck, Stefania è sempre portata a puntualizzare ogni cosa che fa.

GF Vip 5, Stefania Orlando scoppia in lacrime dopo lo scontro con la De Blanck

Senz’altro lo scontro tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck sta facendo parlare molto. La contessa ha chiesto alla conduttrice di allontanarsi da lei. I toni accesi (e poi per una patatina!) hanno portato la Orlando alle lacrime. Stefania è rimasta molto male per questo litigio tanto che ha cercato di chiarire quanto accaduto proprio con Patrizia. La contessa non ha potuto resistere al pianto di Stefania e alle sue scuse. Tutto è bene quel che finisce bene.