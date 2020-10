Adua del Vesco chiede scusa a Zorzi per tutte le bugie dette

Mentre fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 va in onda il promo della prossima puntata del reality sulle note de Il segreto, come se Adua e Massimiliano fossero Pepa e Tristan, nella casa arriva altre confessioni. E’ ancora una volta Adua del Vesco che deve fare i conti con quello che ha detto nelle ultime settimane e ammettere anche le sue bugie. E’ per questo che nella tarda serata di ieri ha deciso di avere un confronto con Tommaso Zorzi per scusarsi per quello che è successo e per chiedere scusa. Adua non sa che sui social sono state già pubblicate tutte le chat tra lei e Zorzi. Ovviamente le chat non dimostrano che lei abbia detto qualcosa a Tommaso ma riflettiamo. Come mai la sorella di Adua si è sentita in dovere di scrivere una lettera in cui diceva che era stato Tommaso a chiedere all’attrice se Massimiliano fosse gay, insinuandolo in primis? Deve essere stata certamente Adua a dirlo prima di entrare nella casa, telefonicamente alla sorella, proprio perchè aveva ritenuto questa conversazione importante, non trovate?

ADUA DEL VESCO SI SCUSA CON TOMMASO ZORZI PER LE BUGIE DETTE

L’attrice prova a chiedere a Tommaso di voltare pagina e di chiudere questa vicenda:

Io ti posso chiedere scusa che ho detto che non ci eravamo visti. Sono passata da bugiarda patologica ormai, io sono una persona sensibile. Ero in una situazione difficile, ero in prima serata ed era tutto difficile. Se avessi avuto un piano l’avrei gestita diversamente. Ho detto una bugia sul fatto che non ci eravamo visti e parlati. Tu mi hai chiesto chi conoscevo e ti ho detto che conoscevo Massimiliano. Mi hai chiesto se stavamo insieme e io ti ho detto di sì. […] Chiudiamo questa storia, ti giuro, te ne prego nei confronti di Massimiliano è giusto così.

E ancora:

Ho fatto i miei errori, ma lo conosco da tanti anni. Tommaso ti prego di capirmi, ti chiedo scusa se ho detto che non ci eravamo incontrati. Facciamolo per lui, chiudiamo questa storia adesso e non voglio più tirarlo in mezzo, perché sta subendo di tutto ed è una cosa indelicata. Ammetto i miei errori, tutti sbagliamo, ma non sono una bugiarda patologica. Quello che sto subendo è davvero pesante. Io la voglio stoppare qui perché non sto bene. Perché ho vuotato il sacco? L’ho fatto perché tanto sapevo che sarebbe uscito, perché non so fingere. Era un peso che portavo da troppo tempo. Tenere una bugia per tanto tempo è dura, la mia famiglia sapeva tutto e idem il mio ragazzo

Tommaso sembra voler accettare le scuse di Adua ma lancia un altro dardo e le chiede, se pensa che senza queste storie d’amore lei sarebbe famosa a tal punto di meritare il posto nella casa del GF VIP 5. Adua risponde che ci sarebbe sicuramente lo stesso perchè lei ha fatto tante fiction.