Tale e Quale Show 2020: Francesca Manzini imita Loredana Bertè che ringrazia in diretta

Altro giro, altra corsa sulla giostra delle imitazioni di Tale e Quale Show 2020: il talent show trasformista di Rai Uno condotto da Carlo Conti. In questa quarta puntata di stagione andata in onda venerdì 9 ottobre 2020, abbiamo visto in scena dieci nuove perfomance e Gabriele Cirilli che questa volta ha presenziato nel corso dell’intera puntata travestito da Angela Brambati, la “brunetta” dei Ricchi e Poveri. Piccola nota di colore è stato l’inatteso incidente subito da Cirilli: l’attore ha battuto violentemente la gamba alla seduta rialzata scatenando una serie di botta e risposta con il padrone di casa dello show, Carlo Conti.

In questa puntata, abbiamo assistito alle esibizioni di: Barbara Cola nei panni di Mina, Francesca Manzini si è trasformata in Loredana Bertè, Carolina Rey è stata Malika Ayane, Carmen Russo ha provato a trasformarsi in Sheila degli Sheila & Black Devotion, Giulia Sol ha avuto il difficile compito di trasformarsi in Christina Aguilera, Sergio Muniz è stato Miguel Bosé, Francesco Paolantoni ha vestito i panni di Tom Jones e Pago ci ha provato con l’inglese imitando Tony Hadley. All’appello mancano Virginio e Luca Ward diventati rispettivamente Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Fred Bongusto. Ma chi ha vinto?

Tale e Quale Show 2020: vince Pago, Manzini riceve i ringraziamenti della Bertè

Vincitore anche di questa puntata è stato il cantante Pago grazie alla sua buona interpretazione di Tony Hadley degli Spandau Ballet. Fra i voti della giuria, voti dei concorrenti e i voti assegnati da giudice ospite Luca Argentero, Pago ha raggiunto quota 61 punti superando di pochissimo i 59 punti conquistati da Virginio. Meritevole della medaglia di bronzo la talentuosa Giulia Sol che ha dovuto affrontare un mito inarrivabile come Christina Aguilera. Vince questa puntata Pago 🎉Vittoria meritata?Ci vediamo venerdì prossimo! #taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 9 octobre 2020

Fra le chicche avvenute nel corso della puntata del 9 ottobre 2020 di Tale e Quale Show c’è sicuramente l’imitazione di Loredana Bertè messa a segno dall’imitatrice professionista Francesca Manzini.

L’imitazione della Manzini ha convinto i giudici (che hanno espresso i loro pareri positivi) ma ha convinto persino la vera Loredana Bertè che – durante la diretta – ha inviato un breve video messaggio a Carlo Conti, che trovate nel video qui in basso. Il video in diretta con i complimenti di Loredana Bertè 😎#taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 9 octobre 2020

L’imitazione e i ringraziamenti del VIP imitato sono costati a Francesca Manzini un ottimo piazzamento: il quarto posto. Nelle prossime puntate riuscirà a scalare la classifica? Certo, per una imitatrice professionista non dovrebbe essere una cosa così difficile…