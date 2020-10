Myriam Catania contro la camera blu del GF Vip 5: ecco perché Tommaso Zorzi ha cambiato camera

Nelle ultime ore Myriam Catania si è lasciata andare ad alcune critiche su alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. La concorrente ha parlato in veranda insieme a Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli rispetto ai gruppetti che si stanno formando. Myriam ha notato che in casa ci sono due gruppi distinti e soprattutto rivali. Secondo l’attrice e doppiatrice questi gruppi si sono formati esattamente grazie alle due camere da letto, sono la camera arancione vs la camera blu. Nella stanza blu ci sarebbe un atteggiamento sbagliato e provocatorio secondo la Catania. In effetti, di questi gruppi si era già parlato, lo aveva accennato anche Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata.

GF Vip 5, Myriam Catania si sfoga sulla stanza blu: Tommaso Zorzi cambia camera

“Prima o poi però dovranno votarsi fra di loro” ha affermato Myriam Catania a proposito dei concorrenti della stanza blu del GF Vip 5. “Può sembrare ma ti assicuro che non è così e questo atteggiamento non porta nulla di buono” ha affermato invece Francesco Oppini. Secondo lui nemmeno il pubblico apprezza questa situazione. Pare che anche l’influencer Tommaso Zorzi abbia sofferto un po’ questa cosa e sarebbe proprio per questo motivo che ha deciso di cambiare stanza. “Quando lo abbiamo visto cambiare stanza siamo tutti corsi ci è dispiaciuto davvero” ha cercato di giustificare tutto Pierpaolo Pretelli. “Sono d’accordo, Tommy può dormire dove vuole e nessuno è contro nessuno” ha aggiunto pure Oppini.

GF Vip 5, ci sono davvero due gruppi distinti nella casa?

Per ora non si è affrontato troppo l’argomento dei gruppi nella casa ma, dopo un po’ di tempo di convivenza, i legami diventano più forti ed è quasi inevitabile. Succede praticamente in tutte le edizioni del Grande Fratello. Adesso però bisogna cercare di capire se questa è solo l’opinione di Myriam Catania oppure altri concorrenti pensano che ci siano due gruppi distinti e che la camerata blu non ha un atteggiamento troppo carino nei confronti dell’altro gruppo.

Voi che cosa ne pensate? Myriam Catania ha ragione?