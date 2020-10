GF VIP 5 nona puntata: eliminata Myriam, ancora tre donne al televoto

Ieri sera, lunedì 12 ottobre, abbiamo assistito alla nona puntata del Grande Fratello Vip 5. In nomination c’erano tre donne: Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Inizialmente, Alfonso Signorini ha chiesto delle spiegazioni a Myriam perché la doppiatrice ha manifestato per l’ennesima volta la volontà di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Il conduttore ha allora chiesto alla Catania di prendere una scelta definitiva e l’attrice ha deciso di rimanere al GF Vip fino a quando il pubblico lo vorrà. Peccato però che l’eliminata di questa nona puntata è stata proprio lei. Da un lato sarà sicuramente contenta di poter riabbracciare il suo compagno e suo figlio Jacques.

GF Vip 5, ecco chi sono i nuovi nominati di questa settimana: ancora tre donne al voto

Ebbene sì, ancora tre donne in nomination al GF Vip 5. Al televoto ci sono finite: Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando. Ma come hanno votato i vipponi di Alfonso Signorini? Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi sono stati nominati immuni dal pubblico in un televoto flash e dunque non nominabili. Elisabetta Gregoraci ha nominato Guenda. Adua Del Vesco, Stefania, Morra pure. Guenda ha fatto il nome di Matilde, Tommaso ha nomitato la Brandi, Francesco ha nominato Guenda. Patrizia, Stefania e Matilde ha fatto il nome di Guenda. Maria Teresa ha votato Francesco, Pierpaolo Pretelli ha nominato Guenda. Anche Andrea e Dayane hanno fatto la stessa scelta. Stefania Orlando ha nominato Enock, Enock la Goria.

Al GF Vip 5 di nuovo tre donne in nomination ma non uscirà nessuno: il motivo

Come già accaduto in occasione di altri televoti, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha spiegato che il concorrente meno votato non dovrà abbandonare la casa. Il vippone che riceverà meno voti dal pubblico finirà direttamente in nomination durante il prossimo televoto. Chi sceglierà di mandare nuovamente in nomination il pubblico del GF Vip 5 tra Guenda Goria, Stefania Orlando e Matilde Brandi?