Ballando con le stelle 2020 televoto social annullato causa anomalie: spareggio da rifare?

La puntata di Ballando con le stelle 2020 del 17 ottobre si sarebbe dovuta aprire all’insegna dello spareggio tra le coppie arrivate ultime dopo la sfida di sabato scorso. O meglio, avremmo dovuto scoprire il risultato dello spareggio. Ma invece, stando a quanto viene comunicato dai social di Ballando con le stelle ci saranno delle novità. Infatti sarebbero state riscontrate delle anomalie nei voti provenienti dai social.

Ricordiamo che le coppie arrivate allo spareggio sono quelle formate da Costatino della Gherardesca e Sara Di Varia e Antonio Catalano con Tove Vilfor.

Ecco il comunicato ufficiale:

La nota di Ballando con le stelle continua così:

Da un’attenta e rigorosa analisi dI DATALYTCS, società incaricata DALLA RAI di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia ANTONIO CATALANI/TOVE VILLFOR sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne.

PERTANTO, AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTEZZA NELLE VOTAZIONI, ASSICURARE LA PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI, SALVAGUARDARE LO SPIRITO DI LEALTA’ CHE CONTRADDISTINGUE DA SEMPRE BALLANDO CON LE STELLE E DARE IL GIUSTO PESO ALLA REALE VOLONTA’ POPOLARE, SI E’ DECISO DI INVALIDARE LA VOTAZIONE IN ATTESA DI ULTERIORI ANALISI, DECISIONI E SVILUPPI.

Verrà successivamente comunicata la modalità in cui si potrà procedere per dare un epilogo allo spareggio.