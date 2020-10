Temptation Island 2020: Salvo e Francesca, finale inaspettato al falò di confronto

La nuova edizione di Temptation Island 2020 sta oramai per concludersi. Nel penultimo appuntamento andato in onda mercoledì 14 ottobre 2020, le coppie di fidanzati rimasti nei due villaggi sono state messe sotto torchio da filmati al pinnettu, uscite in esterna e soprattutto i vari filmati al falò settimanale che hanno portato ben due delle tre coppia ad invocare a gran voce il falò di confronto straordinario per mettere fine ad atteggiamenti poco signorili.

Ma se il responso finale sulla coppia Alberto e Speranza la conosceremo solo ad inizio della prossima puntata in onda eccezionalmente il prossimo martedì 20 ottobre, abbiamo aperto e concluso il falò di confronto straordinario fra Salvo e Francesca. A gestire il match fra i due fidanzatini arrabbiati, come sempre, abbiamo ritrovato una cauta e misurata Alessia Marcuzzi.

Temptation Island 2020: Salvo e Francesca al falò di confronto anticipato

Salvo si è dimostrato piuttosto farfallone nel villaggio delle tentatrici arrivando persino a raccontare di una sua presunta scappatella oltre che ad essersi più volte professato single alle orecchie delle ragazze presenti nel villaggio. Eppure questo non gli ha impedito di fare un po’ l’impettito davanti alla sua fidanzata Francesca che, stufa dei suoi atteggiamenti libertini, ha preteso il falò di confronto anticipato parlandone con Alessia Marcuzzi.

I due si incontrato, si siedono sul tronco e inizia a solita discussione con i due protagonisti che si rinfacciano l’uno gli errori dell’altra. Francesca prende coraggio e fa un discorso chiaro e conciso: “Sono entrata qui per capire quali erano i nostri problemi e i motivi della nostra distanza, non solo quella fisica sulla quale ti sei soffermato più volte. Ho cercato di mettermi in discussione, non so quanto lo abbia fatto tu perché non hai fatto altro che parlare di un singolo argomento. Non ti sei posto alcuna domanda, ti sei soffermato sulla mia ambizione professionale“.

Al suo balbettio, Francesca ci butta anche un bel carico da novanta, rinfacciando a Salvo delle imbarazzanti affermazioni: “Mi disturba sapere che lui pensi che io voglia fare un figlio per sistemare le cose. Non ho mai cercato un figlio per sistemare le cose. Volevo solo una famiglia con te, cosa che adesso non voglio più”. "Io non ti ho mai tradito" Come finirà il viaggio nei sentimenti di Salvo e Francesca? #TemptationIsland pic.twitter.com/08xoOD8cyD — Temptation Island (@TemptationITA) October 14, 2020

Dopo tanti rinfacci e una sonora piazzata, Salvo sembra redimersi e tenta il tutto per tutto con un discorso riparatorio: “Sai quello che provo per te, l’amore non è svanito. Ti amo più della mia vita, non posso pensare di renderti infelice. Sono un uomo diverso e sono pronto a dimostrarlo. Ti darò ciò che ti manca. Nella mia testa ho già il nostro mondo“. A queste parole, Francesca riflette e in cuor suo capisce che forse Salvo non è proprio quel cattivo uomo che la trasmissione gli aveva mostrato; sembra sinceramente ancora innamorato e dunque gli dà una ulteriore possibilità. Salvo e Francesca escono insieme.