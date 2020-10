Problemi per Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, questa volta è il tendine di Achille (Foto)

Ce la sta mettendo davvero tutta Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle ma per lei non mancano i problemi e dopo la costola ha bisogno di altra fisioterapia e magari anche di un paio di ali (Foto). Il tendine di Achille è il problema di questa settimana di Elisa Isoardi che continua a prepararsi senza sosta per Ballando con le Stelle nonostante il dolore. Una difficoltà dopo l’altra ma Elisa Isoardi e Raimondo Todaro restano in vetta, sono tra le coppie più amata dello show del sabato sera di Milly Carlucci e per molti hanno già vinto. Cosa è successo questa volta alla conduttrice ballerina? Niente che la possa fermare ma il dolore c’è e la fasciatura anche.

ELISA ISOARDI CHIEDE UN PAIO DI ALI PER BALLARE

Il sorriso non lo perde mai, se ha ballato da sola sulla pista di Ballando con le Stelle può stringere i denti anche con l’ennesimo problema. Tutto normale per chi si allena tante ore al giorno anche se ammette che era più felice prima. Dopo due settimane dall’ultima fisioterapia per colpa della costola Elisa ha bisogno di aiuto per il tallone di Achille.

ROSE ROSSE PER ELISA ISOARDI

“Non so chi sia ma grazie di cuore” scrive la Isoardi mostrando le stupende rose rosse ricevute da un ammiratore segreto. Davvero Elisa non sa chi sia il mittente? Per il momento è concentrata sul ballo, sulla partecipazione a Ballando con le Stelle, per l’amore c’è tempo ma intanto è radiosa, bellissima e felice e quindi forse nasconde qualcosina.

Domani sera la vedremo danzare con Raimondo Todaro e sembra che il ballo della settimana non sarà semplice. In tantissimi fanno il tifo per la coppia con tutti i problemi che ogni settimana rendono tutto più complicato.