Elisa Isoardi in analisi da otto mesi ma è Ballando con le Stelle la vera terapia (Foto)

Molti dicono che tutti dovremmo in analisi ed Elisa Isoardi a Oggi è un altro giorno ne parla con molta semplicità (foto). Appare molto diversa la conduttrice, poche settimane a Ballando con le Stelle le hanno già dato molto e lei scherzando ma non troppo confida che il ballo le sta insegnando molto di più dei suoi otto mesi in analisi. Tutti dovremmo trovare il modo di comprenderci di più ed Elisa Isoardi con Ballando con le Stelle sta imparando a sentirsi più libera e si vede. Sarà vera o meno la storia con Raimondo Todaro poco importa, il risultato è evidente e in pochi la immaginavano così bella ballando. Era una bambina insicura ma non nasconde che anche da grande c’è l’insicurezza dietro l’angolo: “Quasi sempre però diciamo che c’è anche coraggio e quindi ci sono anche le amiche, gli amici, ci sei tu e in questo viaggio della vita sei solo ma si può camminare insieme anche a persone meravigliose”.

ELISA ISOARDI IL BALLO MI INSEGNA A ESSERE PIU’ LIBERA

“Mi abbandono al maestro, c’è complicità e tanto rispetto e poi Raimondo è bravo e poi è anche bello” ma c’è anche altro e la Isoardi è pronta a parlarne: “Il ballo mi insegna a essere più libera, a scavare. Ho imparato di più con Ballando che in 8 mesi di terapia, quindi è efficace”.

“E’ bello piangere e farlo davanti ad altre persone, è un regalo che si fa, ci si libera. Ballando è un po’ come mettersi anche a nudo, ci sono balli che rappresentano quello che sei e altri che ti fanno scoprire cose nuove di te, toccano in profondità delle emozioni e anche la pudicizia. Ci sono movimenti che ti vergogni di fare, che non ti appartengono ma li devi fare e interpretare nel modo giusto per non sfociare nel volgare o in qualcosa che è lontano da te. Mettersi in gioco con Ballando con le Stelle non è semplice, è davvero una terapia” e aggiungiamo che i risultati si vedono.