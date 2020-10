Bake Off Italia 2020: malore per Maria, eliminato un altro concorrente uomo

Il tendone di Bake Off Italia non è un posto per uomini stando alla sfilza di eliminazioni che oramai da settimane vengono messe a segno nel talent show di Real Time. Infatti, il programma condotto da Benedetta Parodi vede – nella puntata del 16 ottobre 2020 – l’uscita di scena di un ulteriore concorrente uomo, riducendo a tre il numero di concorrenti di sesso maschile fra quelli ancora in gara fra i banchi.

Ma se ad uscire sono quasi sempre uomini, a creare dinamiche “da reality” all’interno di Bake Off Italia 2020 sono soprattutto le donne visto che fra un dolce ed una torta è scoppiata ufficialmente la prima faida fra i pasticceri amatoriali: quella fra “la bionda e la finta bionda”, ovvero Sara ed Elena.

Bake Off Italia 2020: la puntata del 16 ottobre

La nuova puntata si apre con l’arrivo di Chiara Maci. La blogger, alla guida di un Apercar, sfreccia nel parco di Villa Borromeo d’Adda e parcheggia il suo veicolo nei pressi del tendone; lì scaricherà delle cassette di frutta, protagoniste della prima prova che dovranno disputare i pasticceri amatoriali. La prova creativa riguardava la realizzazione di una torta a piacere con protagonista un frutto specifico. La prova è stata un disastro un po’ per tutti.

Nella prova tecnica, invece, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una difficile torta all’arancia ideata da Ernst Knam: un dolce molto complesso, su tre piani e dunque con preparazioni in quantità molto elevate. Anche in questa seconda manche, le prove sono state tutte abbastanza disastrose.

Ma proprio nel corso di questa prova, c’è stato un grave imprevisto: la concorrente Maria ha accusato un grosso dolore lungo tutta una gamba fino a salire su un fianco. La concorrente si è accasciata per terra ed è stata subito soccorsa dalla conduttrice e da alcuni concorrenti. Per i dovuti accertamenti, Maria è stata portata via in ambulanza per i dovuti accertamenti. Per fortuna, la pasticcera amatoriale è rientrata in gara nella terza ed ultima prova di puntata.

Nella prova wow, ai concorrenti è stato chiesto di ricreare dei dolci a forma di frutto. Proprio in questa prova, a causa della condivisione degli abbattitori, abbiamo scoperto di una lite interna fra Sara e Elena.

Bake Off Italia 2020: eliminazione e grembiule blu

Vincitrice del Grembiule Blu di questa settimana è la concorrente Sara mentre l’eliminato è il simpatico Arturo. Il nerd ha vissuto una puntata davvero molto sfortunata.