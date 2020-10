Tale e Quale Show 2020: Carolina Rey al top ma Luca Ward conquista con Amanda Lear

Altro giro, altra corsa sulla giostra delle imitazioni di Tale e Quale Show 2020: il talent show trasformista di Rai Uno condotto da Carlo Conti. In questa nuova puntata andata in onda venerdì 16 ottobre 2020, abbiamo visto in scena le dieci nuove perfomance dei concorrenti oltre a quella di Gabriele Cirilli che questa volta si è trasformato da Morgan per la sua solita gag del finto opinionista a bordo campo.

In questa puntata, abbiamo assistito alle esibizioni di: Barbara Cola che si è messa nei panni di Al Bano, Francesca Manzini ha imitato Jennifer Lopez, Carolina Rey si è messa alla prova con Gaia Gozzi, Carmen Russo ha affrontato il mito di Sophia Loren, Giulia Sol ha imitato Alessandra Amoroso, Sergio Muniz si è calato in Cat Stevens, Francesco Paolantoni se l’è vista con Tony Dallara, Pago ha omaggiato Rino Gaetano, Virginio ha imitato Mango e Luca Ward si è trasformato in Amanda Lear. Ma chi ha vinto?

Tale e Quale Show 2020: vince Carolina Rey, Luca Ward conquista con Amanda Lear

A vincere questa puntata è stata la giovane presentatrice Carolina Rey con la sua inaspettata bella performance sulle note di “Chega” di Gaia Gozzi. Fra i voti della giuria, voti dei concorrenti e i voti assegnati da giudice ospite Nino Frassica, la Rey ha raggiunto quota 64 punti. Medaglia d’argento per Virginio con 57 punti. Terzo posto per Barbara Cola con 56 punti. Il concorrente da battere – Pago – questa volta si è dovuto accontentare del quarto posto e di 55 punti. Continua ad essere fanalino di coda, invece, Carmen Russo: stavolta la showgirl si è fermata a soli 24 punti. Vince questa puntata Carolina Rey / Gaia Gozzi 🎉Siete d'accordo con la classifica finale?Ci vediamo venerdì prossimo per la finale di #taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 16 octobre 2020

Fra le performance più curiose della settimana c’è quella di Luca Ward che ha dovuto mettere in scena l’esilarante imitazione di Amanda Lear già replicata in passato da Claudio Lippi. Anche il doppiatore ha dovuto indossare la tutina leopardata per cantare in diretta il brano “Tomorrow”. 🎤 Luca Ward ↔ Amanda Lear#taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 16 octobre 2020

Fra le performance che hanno ricevuto più pareri positivi c’è quella di Sergio Muniz che si è cimentata in una ottima imitazione di Cat Stevens. Purtroppo però la giuria non l’ha premiato a sufficienza sbattendolo solo a metà classifica.