Ballando con le Stelle 2020: doppia eliminazione shock, Costantino Della Gherardesca salvo per poco

È stata una serata ricca di voti social quella di sabato 17 ottobre 2020 per Ballando con le Stelle: il talent show condotto da Milly Carlucci. Come già sapevamo, infatti, il programma si sarebbe aperto con la ri-apertura e la conclusione dello spareggio delle due coppie peggiori della scorsa settimana (quelle composte da Antonio Catalani con Tove Vilfor e Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira). Ma chiusa una sfida se n’è poi aperta un’altra: come da regolamento, tutte le coppie in gara si sono rimesse al giudizio della giuria e del voto social e le due coppie meno apprezzate sono finite ad un nuovo spareggio a fine puntata.

A differenza della scorsa volta, però, i due nuovi spareggianti hanno ricevuto l’esito dei voti dopo pochi minuti, senza lunghe attese e ipotesi di possibili magheggi ai contatori di like e cuoricini….

Ballando con le Stelle 2020: doppia eliminazione, ecco chi è uscito

In apertura di questa quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020, abbiamo subito visto scendere in pista le due coppie che aspettavano da una settimana l’esito della loro gara. Dopo le performance delle coppie Antonio Catalani con Tove Vilfor e Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira, la trasmissione ha chiuso le votazioni e si è presa del tempo per verificare che anche in questa nuova sessione di “cuoricini” non ci fossero stare irregolarità. L’esito dei voti lo abbiamo scoperto alle ore 23:30. A vincere è Costantino Della Gherardesca con il 56% dei voti.

Archiviamo il primo spareggio, la gara è tornata in carreggiata e tutti i concorrenti hanno eseguito la loro nuova coreografia. A fine serata, fra voti della giuria, quelli dei social e i tesoretti assegnati da Alberto Matano (a Daniele Scardina) e dai tribuni (ad Elisa Isoardi), i coni di luce hanno evidenziato le due nuove coppie a rischio eliminazione, ovvero quelle composte da Vittoria Schisano con Marco De Angelis e Lisa Sastri con Simone Di Pasquale.

Immantinente è stata aperta una nuova sessione di voti aperta unicamente sui social network. La scelta del pubblico da casa è stata piuttosto netta questa volta: col 58% dei voti, a vincere la sfida è Victoria Schisano; dunque l’attrice Lina Sastri è ufficialmente la quarta eliminata di questa edizione di Ballando con le Stelle.