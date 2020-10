Pierpaolo Pretelli allontanato dalla Gregoraci: l’ex velino continua a non capire

Sui social c’è chi continua a fare il tifo sfegatato per la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ormai per tutti i Gregoralli, mentre altri si rendono conto ( non è poi così complicato) che tra i due non c’è e non ci sarà mai nulla. Elisabetta ci prova a farlo capire a Pierpaolo, anche se non è poi così diretta come servirebbe e anche ieri sera lo ha allontanato facendogli capire che determinati atteggiamenti non vanno bene. Lo ha detto con il sorriso, aiutata anche da Matilde Brandi e Adua del Vesco ma il succo non cambia. Non vuole dire di essere impegnata e continua a proclamarsi single ma in realtà, fuori ha qualcuno che la aspetta, e la cosa è abbastanza chiara a tutti…

ELISABETTA GREGORACI ALLONTANA PIERPAOLO PRETELLI

Elisabetta era in camera da letto, insieme a Matilde Brandi e Adua. Pierpaolo era nel letto con la Brandi ma ha deciso di dare una abbraccio caloroso alla Gregoraci che però a quanto pare non ha gradito:

No, ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…ho dei corteggiatori. Tu sei speciale, ma magari ce ne sono altri. […] Ragazzi non è che se una entra al Grande Fratello Vip che fuori ha una frequentazione deve dire che è fidanzata

Anche la Brandi ha fatto eco alle parole della Gregoraci dicendo a Pierpaolo che proprio non capisce e che deve comprendere che fuori ci sono delle persone che tengono alla Gregoraci. Parole che in qualche modo hanno turbato il ragazzo che invece sembra essere sempre più convinto che tra lui ed Elisabetta stia nascendo qualcosa.

Non non sappiamo chi stia aspettando Elisabetta fuori dalla casa, chi ci sia oggi nella sua vita. Ma di certo c’è una schiera di ex che in questi giorni hanno approfittato di questa situazione per avere i riflettori puntati addosso e una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP se la dovrà vedere anche con loro…

Nel frattempo in molti sperano che Pierpaolo rinsavisca, magari anche grazie ai nuovi concorrenti che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 nelle prossime ore e si dia anche una svegliata! Succederà?