Elisa Isoardi ko, caviglia fasciata e stampelle: per lei Ballando con le stelle si complica

Non è nata sotto una buona stella questa edizione di Ballando con le stelle, lo abbiamo detto più volte. Ma ancora meno, è stata benedetta dalle stelle la coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Prima i problemi del maestro, adesso quelli della aspirante ballerina. La conduttrice già sabato sera era scesa in pista, non senza difficoltà, a causa di problemi alla caviglia. Ma nonostante tutto se l’era cavata, anche se aveva dato ben poco rispetto a quelle che sono le sue possibilità. Ma le cose si complicano sempre di più. Oggi la Isoardi, in vista della puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda sabato, ha dato alcuni aggiornamenti a chi la segue con tanta passione sui social. E purtroppo non sono buone notizie. Questa mattina infatti la conduttrice si è svegliata con un dolore molto forte alla caviglia, non riusciva neppure ad appoggiare il piede a terra e quindi lei e Raimondo sono andati insieme a fare una visita medica per capire cosa poter fare. E il dottore, oltre ad aver raccomandato riposo, ha anche fasciato il piede della Isoardi!

ELISA ISOARDI PIEDE FASCIATO: SI COMPLICA IL SUO PERCORSO A BALLANDO

Le parole di Elisa Isoardi dopo la visita medica di questo pomeriggio, arrivano direttamente sui social, insieme a un video:

Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre

Cosa succederà quindi nella puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda il 24 ottobre? Davvero difficile che Elisa possa portare a termine una coreografia dopo aver studiato così poco in settimana, visto che al momento dovrà comunque stare a riposo. Sarebbe la terza volta, dopo lo stop di Raimondo, che in una puntata si era collegato dall’ospedale, lasciando Elisa da sola in pista; e un’altra volta invece era stato al suo fianco, muovendosi molto poco.

In bocca al lupo da parte nostra alla coppia!