Temptation Island 2020, un mese dopo: ecco com’è finita alle coppie di Alessia Marcuzzi

Con ascolti in crescita ma certamente inferiori a quelli della stagione estiva (e il che è tutto dire!), si conclude finalmente l’ottava farraginosa edizione di Temptation Island condotta eccezionalmente da Alessia Marcuzzi. In questa seconda edizione classica realizzata nel 2020, abbiamo visto nel villaggio le sei coppie di fidanzati alle prese con tentatori e tentatrici, filmati, falò e gelosie assortite; tutti elementi che hanno fatto in modo che fidanzati e fidanzate siano stati in grado di rimette in discussione il loro rapporto: alcune volte con esiti tragici, altri invece con esiti positivi e con il quale sono riusciti a rafforzare la relazione.

Nel corso di questo Temptation Island 2020 abbiamo visto in “gioco” le coppie formate da: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo oltre alla coppia entrata a metà edizione composta da Salvo e Francesca. Dopo un mese dalla conclusione della loro avventura nei villaggi, cosa sarà successo alle coppie? Avranno riconfermato le scelte fatte davanti al falò di confronto oppure ci sono state inedite svolte? Ecco, in breve, come si sono evolute e storie dei dodici personaggi protagonisti di Temptation Island 2020.

Temptation Island 2020, un mese dopo: Antonio e Speranza

Avevamo lasciato Antonio e Speranza davanti ad un falò di confronto davvero altalenante. Lui la amava ancora ma lei era interessata a voler cambiare aria a causa dei numerosi filmati in cui il ragazzo ha fatto il farfallone con una delle single del villaggio. Antonio a quel punto si è irrigidito e anche lui ha preteso di lasciare il programma da single.

Ma quello consumatosi in Sardegna era solo il primo round. Un mese dopo la tentatrice e Speranza hanno avuto un confronto davanti ad Alessia Marcuzzi in quanto Antonio aveva provato a tenere un piede in due scarpe: in breve, ha provato contemporaneamente ad allacciare rapporti con la sua ex e con la tentatrice. La cosa incredibile è che le due donne si sono coalizzare in “diretta tv” per fare le scarpe ad Antonio.

Speranza e Nunzia che complottano fra loro mentre Alberto parla con Alessia



CREPO#temptationisland pic.twitter.com/WPSEJ6cyz1 — 🦆 (@eleninapanevina) October 20, 2020

Temptation Island 2020, un mese dopo: Anna e Gennaro

Anna e Gennaro si erano lasciati in malo modo al falò di confronto: lui tentò persino la carta di leggerle una accorata lettera, che lei però rifiutò di ascoltare dopo solo pochi righi. La situazione dopo un mese non è affatto cambiata. Lui ha mantenuto il suo risentimento nei confronti di Anna e in grande onestà dice di essere stufo anche solo di parlarne. Anna dice che la separazione da Gennaro la sta facendo sentire meglio. Per lei, inoltre, arriva una sorpresa: la Marcuzzi porge alla ragazza un video messaggio del tentatore che l’aveva stregata durante la permanenza nel villaggio; dice che vuole prendere un caffè con lei. Anna accetta e il caffè si consuma praticamente subito dopo: i due vengono inquadrati a chiacchierare nei parcheggi degli Studi Elios.

"Temptation mi ha fatto aprire gli occhi…" Le parole di Anna UN MESE dopo! #TemptationIsland pic.twitter.com/Jo4P1t5zjZ — Temptation Island (@TemptationITA) October 20, 2020

Temptation Island 2020, un mese dopo: Carlotta e Nello

Carlotta e Nello hanno tanto litigato davanti al falò di confronto ma alla fine della fiera si è concluso tutto a tarallucci e vino: sono usciti insieme sebbene lei sia rimasta scottata dal fatto che lui presti più tempo alla carriera che alla vita di coppia. “Non si rimedia alla vita di coppia con dei regali […] Tu ti compri le persone!” ha punzecchiato il suo compagno nel backstage del programma. Ma dopo un mese?

“Alessia, Nello mi ha comprato un anello!“: tutta contenta Carlotta rivela di esser tornata in piena armonia con il suo amato Nello che – in tutta risposta – è arrivato al momento dell’intervista con ampio ritardo a causa di una trasferta di lavoro in Lombardia. In ogni caso, lui sta coccolando di più la sua dolce metà.

Tra poco entrerà Nello di Rivombrosa ❤️ cit. Carlotta #TemptationIsland pic.twitter.com/fBf3JcvEBL — Temptation Island (@TemptationITA) October 20, 2020

Temptation Island 2020, un mese dopo: Nadia e Antonio

Nadia e Antonio sono usciti da Temptation Island 2020 insieme ma con molti dubbi per la testa. Lei troppo libertina, lui troppo introverso e lassista: due opposti che hanno seriamente minato la credibilità della coppia. Un mese dopo, la trasmissione ci ha fornito pochi dettagli se non quello che sono tornati insieme e felici.

Nadia e Antonio un mese dopo hanno capito i loro errori e sono rimasti insieme ❤️ #TemptationIsland pic.twitter.com/dOjM2KpLgM— Temptation Island (@TemptationITA) October 20, 2020

Temptation Island 2020, un mese dopo: Serena e Davide

Serena e Davide si era lasciati al falò di confronto dopo una discussione davvero infuocata. A scatenare furono le avance troppo spinte di lei nei confronti dei tentatori nel villaggio. Lui non c’ha visto più e giustamente l’ha scaricata. Un mese dopo, invece, li troviamo insieme!

La trasmissione ha voluto rigirare un po’ la frittata facendo passare Davide per il carnefice della coppia: secondo la Marcuzzi il ragazzo ha “usato parole medievali” quando rivelò di non gradire che la sua fidanzata sfilasse con dei costumini di fronte ad un folto gruppo di tentatori allupati per contratto.

"Sono state sbagliate le parole che ho detto" #TemptationIsland pic.twitter.com/B8RmAhSIhE — Temptation Island (@TemptationITA) October 20, 2020

Temptation Island 2020, un mese dopo: Sofia e Amedeo

Sofia ha scoperto a Temptation Island che Amedeo l’aveva tradita. In tempo zero è scattato il falò di confronto. Lui si è detto davvero pentito. Lei gli ha voluto dare una seconda chance. Sono usciti insieme. Un mese dopo, i due si sono separati: Sofia necessita di tempo per riflettere.

"Mi sono resa conto che non si può amare per due" Sofia UN MESE dopo ha capito una cosa… #TemptationIsland pic.twitter.com/2ouoAXltej — Temptation Island (@TemptationITA) October 20, 2020

Temptation Island 2020, un mese dopo: Salvo e Francesca

Sono usciti insieme dal villaggio e un mese dopo sono ancora insieme. La trasmissione su di loro ci ha puntato così poco che sulla loro storia abbiamo informazioni davvero ridotte all’osso.

UN MESE DOPO Francesca e Salvo hanno ritrovato la voglia di riprovarci insieme! #TemptationIsland pic.twitter.com/oSL5HzBrL0 — Temptation Island (@TemptationITA) October 20, 2020

Lei ci tiene a precisare che un mese è troppo poco per valutare se Temptation Island ha davvero dato una svolta alla loro storia ma che, in ogni caso, ha dato l’inizio ad un miglioramento. Auguroni!