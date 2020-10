Bake Off Italia 2020: continua la strage di concorrenti uomini, Clelia torna in tv da Regina

Bake Off Italia 2020 non è un posto per pasticceri amatoriali uomini. Da oramai alcune settimane, sembra in atto una vera e propria strage di concorrenti di sesso maschile sotto il tendone dello zuccherato talent show condotto da Benedetta Parodi. Nel corso dell’ottava puntata del 23 ottobre 2020, abbiamo visto scervellarsi ben otto concorrenti di cui solo tre uomini; ma a fin serata uno dei tre è stato eliminato, lasciando solo un paio di “maschi” in un tendone che sembra esser diventato un harem!

E se gli uomini diminuiscono, la presenze femminili nel talent show di Real Time addirittura aumentano (anche se temporaneamente). Nel corso della puntata, infatti, abbia assistito all’ingresso in scena di ben due ospiti: Martina Russo, vincitrice della scorsa stagione; ma anche Clelia D’Onofrio, tornata a fare da “regina” nella Prova a Sorpresa.

Bake Off Italia 2020: la puntata del 23 ottobre

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2020 ha avuto come tema quello del mondo dei Reali. La prima prova, la prova creativa, ha chiesto ai concorrenti di realizzare una delle quattro torte scelte dalla giuria per estrazione. In lizza la Torta Tenerina della Regina Elena (di Damiano Carrara), la Prinzregententorte (di Ernst Knam), la Victoria Sponge Cake (di Csaba Dalla Zorza) e a Shepherd’s Pie (di Benedetta Parodi).

La seconda prova, la prova tecnica, ha visto protagonista una torta regale ideata da Martina Russo: ospite nonché vincitrice di Bake Off Italia 7.

A conclusione della serata, ai pasticceri è stato chiesto di realizzare una torta ispirandosi all’immagine di una corona. La richiesta di questa prova a sorpresa è arrivata da una lettera misteriosa. La persona ignota che ha inviato alla Parodi questa missiva altri non era che Clelia D’Onofrio, arrivata poi sotto il tendone nelle vesti di regina.

Bake Off Italia 2020: eliminato e grembiule blu

A fine serata, Benedetta Parodi ha annunciato l’elenco dei salvi lasciando al giudizio finale tre concorrenti: Matteo, Donato ed Elena. Di ritorno dalla pubblicità, abbiamo scoperto dalla viva voce di Ernst Knam che a lasciare il tendone è Donato. Il tatuatissimo ragazzo di Alberobello si è congedato agli spettatori con un breve discorso: “Volevo ringraziare i giudici, te Benedetta, consapevole delle mie capacità mi spiace di non esser stato in grado di dimostrarle. E volendo fare una citazione a tema con la puntata cito una canzone dei Queen. Con il cuore infranto e con una camicia a brandelli dico che the show must go on”.

Vincitrice del Grembiule Blu, invece, è stata Alessandra.