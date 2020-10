Denis Dosio contro il GF Vip 5 dopo la battuta sessista di Balotelli: “Passato come momento di risata”

La pessima battuta sessista fatta da Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello Vip 5 continua a far discutere. Il calciatore è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al fratello Enock. Al reality show partecipa pure una sua ex, Dayane Mello. Il conduttore Alfonso Signorini ha detto a Balotelli che alla modella farebbe piacere averlo nella casa del GF Vip 5. La risposta dello sportivo? “Mi vuole lì dentro però poi dice basta, basta fai male”. Una battuta di pessimo gusto che ha lasciato pietrificata la povera Dayane Mello. Anche Denis Dosio ha commentato quanto accaduto.

Solo successivamente il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato di non aver capito la frase spiacevole e imbarazzante di Mario Balotelli su Dayane Mello e ha invitato il calciatore a chiedere scusa. Balotelli ha ammesso di non aver capito il motivo delle scuse ma lo ha comunque fatto perché vuole bene a Dayane. Eppure Signorini sembrava aver compreso bene visto che, con tono leggero, ha chiesto alla Mello: “Hai capito Dayane?”. Nel mentre Balotelli rideva non rendendosi assolutamente conto della pessima battuta. La povera Dayane ha preferito non commentare ma sull’argomento è intervenuto un ex inquilino della casa del GF Vip, Denis Dosio. Il giovane ragazzo è stato squalificato dal reality show a causa di un intercalare che non è piaciuto al Grande Fratello ma nemmeno ai telespettatori. Il fatto è che nemmeno la frase di Mario Balotelli è stata apprezzata, anzi.

Ecco che cosa ha detto Denis Dosio dopo la triste battuta di Mario Balotelli su Dayane Mello

“Che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia. Wow” sono state le parole social che Denis Dosio ha affidato a Twitter. Il tweet ha subito guadagnato l’apprezzamento del popolo del web che non ha ancora perdonato quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Voi che cosa ne pensate rispetto a quello che è successo?