GF Vip 5, Alba Parietti vs Antonella Elia dopo il commento al figlio Francesco Oppini: “Che orrore”

Ieri sera, venerdì 23 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 che ha affrontato davvero tanti argomenti. Tra questi è stata tirata in ballo pure l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi dopo i commenti dell’ultima eliminata Matilde Brandi. Se Oppini non si considera uno stratega, l’opinionista Antonella Elia sembra non condividere molto. Secondo la donna, Francesco è un concorrente decisamente furbo e altrettanto stratega. Talmente tanto che avrebbe baciato Tommaso proprio per convenienza, sfruttando il seguito del noto influencer. Mamma Alba Parietti non è rimasta a guardare e ha difeso suo figlio dalle parole della Elia.

La Elia ha definito Oppini come un para***o viscido e Alba Parietti ha subito commentato quanto affermato da Antonella al GF Vip. Attraverso le storie di Instagram, la mamma di Francesco si è scagliata contro l’opinionista di Alfonso Signorini. “Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso” ha scritto Alba Parietti sul social network. Poi ha continuato: “Il commento della Elia a mio avviso era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”.

Presto un confronto tra Alba Parietti e Antonella Elia?

Chi conosce Alba Parietti sa molto bene quanto lei tenga a suo figlio. Nemmeno lo stesso Francesco Oppini ha mai negato quanto sua madre delle volte sia fin troppo esagerata ma la donna non è riuscita a non difendere il suo ragazzone. Antonella Elia è stata davvero troppo dura contro il concorrente del Grande Fratello Vip 5 oppure è rientrata semplicemente nel suo ruolo di opinionista del programma? Quel che adesso si ipotizza tra i fan del reality show è un confronto diretto tra Alba Parietti e Antonella Elia. Al GF Vip non si esclude nulla e ogni puntata è ricca di colpi di scena quindi mai dire mai. Staremo a vedere se lo scontro tra le due primedonne continuerà ancora.