Le lacrime di Pierpaolo Pretelli al GF VIP 5: è allo stremo, non sa cosa fare

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 i concorrenti fanno un bilancio di quello che è successo in puntata. E nel corso della notte, Pierpaolo Pretelli ha avuto un momento di sconforto. Ha cercato di capire che cosa prova per Elisabetta Gregoraci, come potrebbe evolversi questa situazione, cosa potrebbe succedere e cosa ha sbagliato fino a questo momento. Ha provato a parlarne con Dayane Mello che crede che il solo problema sia che Pierpaolo abbia insistito sul sapere se Elisabetta avesse o meno un altro. Consigliera non troppo brillante, bisogna ammetterlo, perchè Pierpaolo avrebbe bisogno di qualcuno che gli facesse capire che le donne amano gli uomini che si fanno desiderare, che fuggono ( se anche un interesse minimo ci sia). A prescindere dall’interesse della Gregoraci, dal suo avere o meno un altro uomo fuori, quello che il Pretelli sbaglia è proprio il suo approccio da zerbino. Va bene essere un buono, va bene essere un dolce educato romanticone ma poi a tutto c’è un limite. Perchè se la Gregoraci arriva a sottolineare prima di uscire dalla casa che hai sbagliato a dire che ti sei avvicinato solo perchè era in nomination, allora devi capire che la persona che hai di fronte non ha tutta questa grande empatia nei tuoi confronti.

LE LACRIME DI PIERPAOLO PRETELLI ALLO STREMO DELLE SUE FORZE

La Gregoraci ha cercato di consolare Pierpaolo, vedendolo anche piangere. L’ex velino le ha detto di non preoccuparsi perchè era pensieroso anche per altre cose, per la mancanza di suo figlio e un po’ per il resto…A tal proposito spendiamo una parolina per ricordare che c’è gente come Enock, che in settimana non si sente minimamente parlare, che ha ricevuto ennemila sorprese in questo mese e mezzo e poi ci sono persone come Pierpaolo, che oltre alla storia con la Gregoraci, non sono stati minimamente considerati. Eppure ha un fratello, una famiglia, un figlio…

Il problema è che il pubblico a casa, che ha apprezzato moltissimo Pierpaolo nelle prime settimane, adesso inizia a essere stanco del suo essere succube di questa situazione. Eppure avrebbe potuto mostrare molto di più: è un vulcano di simpatia, è educato, è buono. E invece ce lo ricorderemo solo come colui che si è accollato a sua maestà Cleopatra…