Dopo le offese di Mariotto la signora Rossella risponde dai social ufficiali di Ballando con le stelle

Che la signora Rossella non rappresenti i telespettatori di Ballando con le stelle e non porti in tv quello che davvero si dice sui social nel corso delle dirette del programma di Rai 1, è una cosa che non possiamo negare. Esprime pareri in base al suo gusto personale, non parla di certo di quello che si dice sui social. Ma questa è una cosa che forse gli autori di Ballando con le stelle, dovrebbero rivedere ( sempre che lo vogliano perchè le sue frasi sembrano essere imboccate da qualcuno). Questo però non fa di lei un pupazzo da tiro al bersaglio per cui bisogna sempre stare molto attenti con le critiche e i giudizi. Si può mettere in discussione l’utilità della sua figura nel programma, si possono mettere in discussione le sue scelte ma non si può giudicare la signora Rossella dal suo aspetto fisico come ha invece fatto Guillermo Mariotto dallo studio di Storie Italiane, etichettando la donna come “la cicciona vestita di strass“. Cose che non si potevano sentire nell’ottocento e che oggi, nel 2020, sono davvero inascoltabili. Mariotto è ormai una mina vagante in quel di Ballando con le stelle, il problema è che non gli si può concedere di tutto.

E una posizione abbastanza chiara l’ha presa forse Milly Carlucci insieme a tutta la sua squadra. Non a caso, la risposta di Rossella alle parole di Mariotto è arrivata dai social ufficiali di Ballando con le stelle 2020.

LA SIGNORA ROSSELLA RISPONDE A MARIOTTO DOPO LE OFFESE

La replica della signora Rossella è arrivata dai social ufficiali di Ballando con le stelle

Guillermo, ciao! Sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare come con Gilles Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella.

Dai social sono tanti i messaggi di chi fa notare che in questa edizione di Ballando con le stelle 2020, Mariotto sembra davvero fuori controllo e che forse Milly Carlucci dovrebbe essere più severa nel moderare quello che succede nel suo programma. Ricordiamo però che le offese alla signora Rossella sono arrivate dallo studio di Storie Italiane, mentre si parlava dello show di Rai 1 del sabato sera.