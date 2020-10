Marco de Angelis ko: Vittoria Schisano a Ballando con le stelle 2020 con un nuovo maestro

Poche ore fa Vittoria Schisano sui social aveva detto che sarebbe scesa in pista solo al fianco del suo maestro, Marco de Angelis ma si sa, i tempi televisivi sono particolari e visto che la ballerina sabato sera deve affrontare uno spareggio, non può permettersi di ballare da sola. Oggi arriva la comunicazione ufficiale di Milly Carlucci che rivela quello che vedremo nella puntata di Ballando con le stelle di sabato, quando Vittoria sarà allo spareggio con Rosalinda Celentano.

Per chi non lo sapesse, facciamo un piccolo passo indietro, Marco de Angelis è stato messo ko da una intossicazione alimentare. Sta molto male e insieme a lui anche Lucrezia Lando. Si è scoperto, in questo momento così “drammatico” che i due in realtà nella vita reale sono una coppia! Forse anche per questo il povero Gilles Rocca non si può avvicinare alla sua maestra e creare quel feeling che i sadici giurati si aspetterebbero. In ogni caso Milly Carlucci è stata molto chiara e ha spiegato che Marco, sta ancora male, questo problema quindi non gli permetterà di tornare subito in pista mentre Lucrezia si è ripresa. Ma, visto che Vittoria è allo spareggio, è stata trovata una soluzione.

A BALLANDO CON LE STELLE 2020 TORNA IN PISTA SAMUEL PERON!

A Ballando con le stelle sabato sera, vedremo in pista al fianco di Vittoria, Samuel Peron. Il maestro come saprete, non aveva potuto partecipare a questa edizione 15 di Ballando, a causa del covid 19 ma adesso che sta bene, come ha detto Milly, si chiude il cerchio. Samuel diventa nuovamente concorrente. Dalle parole della conduttrice di Ballando con le stelle si capisce che Samuel potrebbe non concorrere solo sabato ma scopriremo i dettagli nel corso della puntata.

In ogni caso facciamo un grande in bocca al lupo anche a Marco, per questo incidente arrivato sul suo percorso. Non ci voleva ma abbiamo capito che questa edizione di Ballando potrebbe ispirare molte nuove puntate per una seconda stagione di Doc! In giornata tra l’altro sono state smentite anche le voci che volevano alcuni dei protagonisti di Ballando postivi al covid 19. Al momento si va avanti, continuando tutti i controlli del caso.