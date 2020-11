Patrizia de Blanck richiama la Gregoraci: non può andare oltre sotto le lenzuola come Cecilia Rodriguez (Foto)

Elisabetta Gregoraci si apre con Patrizia De Black e Maria Teresa Ruta, confida che è rimasta male per il comportamento di Pierpaolo Pretelli ma che per quanto sia dispiaciuta non è pentita di non essere andata oltre. Elisabetta Gregoraci non si sentiva di andare oltre, lo ripete ma Patrizia De Blanck resta di stucco: “Ma che significa andare oltre?” e così tira in ballo Cecilia Rodriguez. Gli appassionati del GF Vip avranno già capito tutto ma questo paragone la contessa poteva anche risparmiarselo. Li ricordiamo tutti i momenti di intimità tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, veri o presunti, hanno scandalizzato una parte del pubblico, imbarazzato qualcuno. La contessa però bacchetta Elisabetta Gregoraci: non può comportarsi come la bella argentina.

ELISABETTA GREGORACI: “NON ME LA SONO SENTITA DI ANDARE OLTRE”

E’ chiara la confidenza della Gregoraci, a lei Pierpaolo piace ma forse non così tanto da andare oltre. Chissà se l’avesse incontrato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip cosa sarebbe successo? Forse niente ma la De Blanck sbotta, richiama la sua amica più giovane e lo fa a modo suo: “Però voglio dire, cosa vuol dire andare oltre? T**mbare sotto le lenzuola? Non si può fare, una persona di un certo livello non lo fa. Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto, ma lei ha un figlio non può fare le scene, c’è anche un limite”. Chiaro anche il suo messaggio ma Elisabetta è pronta a spiegarsi meglio: “A prescindere dal figlio io non me la sento comunque. Devi provare delle cose in più che io onestamente va bene così”.

Non era forse nemmeno il caso di richiamare la Gregoraci su questo argomento, ovvio che se non è arrivato un bacio non sarebbe andata mai oltre. Resta il paragone con Cecilia Rodriguez, poco carino ma detto dalla contessa risulta magari anche diverso.

Intanto, Elisabetta Gregoraci continua a parlare di Pierpaolo, c’è rimasta male, ha pianto, lo ha accusato, dice di non essere innamorata ma avrebbe voluto la sua presenza, il suo appoggio, che la difendesse. Anche durante la puntata lo ha cercato più volte con lo sguardo ma lui è rimasto muto. La contessa intanto continua a dividere il pubblico con i suoi commenti.