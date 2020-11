Alessandra Mussolini: malore a Ballando con le Stelle, ecco cos’è successo

A Ballando con le Stelle 2020 continua il “medical drama” così come è stato ribattezzato dalla stessa Milly Carlucci. Partiti dall’emergenza Covid con due protagonista contagiati, il cast della trasmissione ha vissuto davvero tanti problemi di salute. C’è stata l’appendicite di Raimondo Todaro (poi diventata peritonite), la brutta gomitata al naso che Mayke Fonts ha inferto involontariamente ad Alessandra Mussolini, le fratture alla caviglia che stanno colpendo tutt’ora Elisa Isoardi senza dimenticare le intossicazioni alimentati subite dai maestri Lucrezia Lando e Marco De Angelis.

Nel corso dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020 è andato in onda un nuovo malore: anche questa volta ad esserne colpita è stata Alessandra Mussolini. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto…

Alessandra Mussolini: malore in diretta a Ballando con le Stelle 2020

Dopo aver disputato la manche Country, Alessandra Mussolini assieme al suo maestro Maykel Fonts è scesa nuovamente in pista per la classica coreografia di puntata. Il brano scelto è “Bomba”, quello del celebre ballo di gruppo, declinato a ritmo Samba. E proprio a bomba si è conclusa la performance. Alessandra Mussolini pose sensuali e ambulanza, pronta per Ballando con le Stelle (Foto)

Maykel Fonts ha realizzato con Alessandra Mussolini una presa particolarmente circense: far girare come una trottola la ex europarlamentare mettendosela in posizione supina sulla sua testa. La Mussolini ha trottolato in aria avendo come uno appoggio il cranio del maestro e, dopo aver effettuato la presa, la donna ha avuto un visibile malore; si è accasciata per terra e non ha completato l’esibizione.

La ragione del malore, però, non ha nulla a che vedere con la perdita di equilibrio data dai giri fatti in aria ma da un altro fattore: proprio per affrontare la presa a cuor leggero, Alessandra Mussolini ha ammesso di esser rimasta a stomaco vuoto per tutta la giornata. Insomma, si è trattato di un semplice calo di zuccheri. Ballando con le Stelle 2020: Fabio Canino inchioda Alessandra Mussolini su una storica uscita omofoba

In ogni caso, non appena ha accusato questo malore, la trasmissione ha rapidamente soccorso la donna correndo immediatamente a mandare in onda la pubblicità. Finita la puntata, Alessandra Mussolini è apparsa sui suoi social personali per rassicurare tutti i suoi follower.

Malore a parte, Alessandra Mussolini può gioire: la classifica combinata fra voto social e giuria in studio le ha permesso di accedere di diritto alla semifinale di sabato prossimo.