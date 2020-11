Amici 20 sta tornando: tutte le anticipazioni su prof, messa in onda e daytime

Sta per tornare finalmente in onda il talent show più longevo d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria di Gaia Gozzi, toccherà ad un altro cantante o ballerino prendere la coppa di quella che sarà la ventesima edizione del programma tv di Mediaset. Amici 20 tornerà in onda sabato 14 Novembre, come sempre su Canale 5. Cambia quindi il pomeriggio della rete, non ci sarà più la messa in onda di DayDreamer che continuerà a essere trasmessa solo alla domenica. Grande attesa quindi come sempre per la prima puntata di Amici 20 che andrà in onda questo sabato!

In questo primo appuntamento delle ore 14.10 vedremo la formazione della nuova classe insieme a Maria De Filippi ma ovviamente le attenzioni non sono tutte solo per i giovani talenti. Il pubblico è curioso di conoscere i prof, il meccanismo e tutte le novità che ci riserverà il talent quest’anno.

Amici 20, anticipazioni e novità per i professori: arriva Lorella Cuccarini

Chi saranno i professori di Amici 20? Questa nuova edizione a cifra tonda vedrà conferme, assenze e pure novità. Sicuramente vedremo Rudy Zerbi tra i prof di canto e, con tutta probabilità, rivedremo Alessandra Celentano tra quelli di ballo. Il cambiamento principale tra il banco dei professori sarà quello di una nuova insegnante di danza. Ormai da giorni è spuntato il nome di Lorella Cuccarini che tornerebbe ufficialmente a Mediaset dopo la conduzione de La vita in diretta su Rai 1 dove pare che i rapporti non siano stati dei migliori. Se così fosse, Lorella dovrebbe prendere il nome di un altro prof come Veronica Peparini o Timor. Per quanto riguarda i professori di canto è spuntato pure il nome di Giorgia che potrebbe sostituire Stash dei The Kolors.

Amici 20 e daytime: quest’anno va in onda su Italia 1, addio a Real Time

Maria De Filippi ci riserva una nuova grande novità per Amici 20. Nelle ultime edizioni la conduttrice ci aveva abituato a seguire il daytime del talent show nel primo pomeriggio su Real Time ma adesso si cambia orario e pure canale televisivo. Il daytime sarà disponibile dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Italia 1. Un orario che per il momento sembra incoraggiare soprattutto i giovanissimi che saranno liberi dagli impegni scolastici. Non è ancora chiaro se ci sarà anche una fascia giornaliera su Canale 5, di pochi minuti, come è sempre accaduto, vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni anche se da Guida Tv Mediaset ufficiale, dal 16 novembre, non ci sono variazioni al palinsesto.

Non ci resta che attendere sabato 14 novembre per scoprire tutte le altre novità di Amici 20 e conoscere la nuova classe.