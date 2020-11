Anche Francesco Oppini scrive una lettera a Zorzi e arriva l’abbraccio più dolce (VIDEO)

Dopo aver ricevuto una dolce lettera da parte di Tommaso Zorzi che si scusava con lui per quello che era successo nelle ultime ore ( un brutto litigio causato dal riavvicinamento tra lui e Dayane Mello), Francesco Oppini ha deciso di rispondere al suo nuovo amico, provando a mettere nero su bianco, quello che prova; avrebbe voluto fare una sorpresa a Tommaso, lasciando la lettera sotto il cuscino e facendo si che la potesse leggere, ma a causa della scrittura incomprensibile, alla fine ha dovuto leggerla direttamente! E così possiamo condividere con voi il testo integrale di questa dolcissima lettera che sembra aver sancito, almeno per ora, la pace definitiva tra i due amici.

Inizia così la lettera che Francesco Oppini ha scritto a Tommaso Zorzi:

Non finisce qui la lettera, anzi; Francesco ha aperto il suo cuore e la missiva continua:

Il mio nei tuoi confronti è un affetto vero, forte, provo un senso di protezione. Mi sento di proteggerti per il tuo passato, per tuo papà, per la sensibilità straordinaria che leggo nei tuoi gesti, parole sguardi, quando parliamo, ma anche quando non lo facciamo. Sei energia pura, somigli molto a mia madre. Con te qui dentro ho trovato casa, diciamo che è come se avessi trovato la versione maschile di mia madre.