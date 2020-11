Amici 20 si parte: Maria torna con nuovi insegnanti di canto e ballo

Questo sabato 14 novembre tornerà in onda su Canale 5 la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show è arrivato alla sua ventesima edizione e pare proprio che vedremo numerose novità quest’anno. Nella prima puntata di Amici 20 si formerà la nuova classe di cantanti e ballerini. Non è escluso nemmeno che ci saranno band e crew! Nelle ultime ore però sono arrivate delle indiscrezioni sugli insegnanti perché ci saranno delle conferme ma pure delle interessanti new entry. Andiamo a scoprire chi siederà tra i professori di canto e ballo. Chi ha scelto quest’anno Maria De Filippi?

Amici 20, ecco chi sono gli insegnanti di canto: Stash lascia, arriva Arisa

E’ stato Davide Maggio a dare le prime notizie sui nuovi insegnanti di canto e di ballo di Amici 20. Partiamo subito dalla categoria di canto dove ci saranno conferme e cambiamenti piuttosto interessanti. Pare proprio che pure in questa nuova edizione del talent di Mediaset rivedremo l’immancabile Rudy Zerbi. Confermatissima anche Anna Pettinelli che si è rivelata una delle prof più amate dal pubblico da casa. Una grande assenza sarà invece quella di Stash Fiordispino. Il leader dei The Kolors molto presto diventerà padre per la prima volta e forse è proprio questo il motivo per cui non lo vedremo tra i professori. Chi prenderà il posto del cantante e musicista? Arisa. Se fosse davvero così, Amici di Maria si conquista una grande insegnante visto che Arisa è stata anche una giudice di X Factor e ha dunque già esperienza con talent e giovani sognatori.

Amici 20, chi sono gli insegnanti di ballo: la Cuccarini è ormai una certezza

Passiamo adesso al bancone dei professori di ballo. Pure qui ci sono delle conferme. Una su tutte è la maestra Alessandra Celentano, da anni una vera certezza per Maria De Filippi e il suo prodotto televisivo. Al suo fianco pure Veronica Peparini. Pare proprio che in questa ventesima edizione dovremmo fare invece a meno dell’amatissimo Timor. A prendere il suo posto dovrebbe essere quasi certamente Lorella Cuccarini che in questo senso è una novità assoluta, soprattutto dopo l’ultimo progetto che l’ha vista conduttrice su Rai 1.