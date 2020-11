Matrimonio a prima vista Italia 2020 il gran finale: stasera si decide

Andrà in onda questa sera su Real Time l‘ultima puntata di Matrimonio a Prima vita Italia 2020, quella che segna il finale per le tre coppie ( potrebbe poi arrivare uno speciale sul “dopo” ma per il momento non ne sappiamo nulla). Oggi 17 novembre 2020 ascolteremo i sei protagonisti di questa seconda edizione made in Real Time e capiremo quello che hanno deciso di fare: continuare nel matrimonio oppure divorziare? Purtroppo su DPlay Plus al momento, c’è caricato solo un episodio di 27 minuti di questa puntata, sappiamo cosa hanno fatto le tre coppie il giorno prima della scelta ma non sappiamo quello che accadrà quando si accomoderanno davanti ai tre esperti che ascolteranno le loro decisioni.

Come è finita quindi per le tre coppie? Che cosa hanno deciso di fare Sitara e Gianluca, che cosa hanno deciso di fare Luca e Giorgia e che cosa hanno deciso di fare Nicole e Andrea?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: GIANLUCA E SITARA HANNO DIVORZIATO?

L’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 vi stupirà. Sitara infatti, dopo aver “[email protected]@” in tutti i modi il suo caro maritino, ha deciso di chiedere scusa ed è andata a Firenze per incontrarlo. Insieme hanno trascorso delle ore molto piacevoli e Sitara ha ricevuto anche un regalo molto speciale da parte di Gianluca. Ma immaginiamo che queste ultime ore di quiete, in attesa del confronto, non basteranno a cancellare lo tsunami che li ha travolti in precedenza.

Inoltre i rumors su quello che è successo a Sitara Rapisarda dopo questa esperienza televisiva, ci lasciano ben intuire che alla fine lei e Gianluca abbiano divorziato. Già a settembre infatti, ci erano arrivate diverse segnalazioni sul fatto che la romana, avesse iniziato una frequentazione con Andrea Ghiselli, una cosa clamorosa, mai successa prima!

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA: NICOLE SORIA E ANDREA GHISELLI FINE DEI GIOCHI

Come vedremo nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia, Andrea spenderà anche belle parole per Nicole, facendole quasi credere che tra di loro ci potrà essere un futuro. Ma è sotto gli occhi di tutti che Nicole non è la ragazza che Andrea cerca. E non solo fisicamente, seppur Ghiselli continui a dire che sia caratterialmente perfetta ( o forse leggermente sottomessa). In questi giorni sui social sono state tante le accuse verso Andrea, tutte cose vere tra l’altro. Ma non dimentichiamoci che anche Nicole lo ha perdonato spesso, senza alzare i toni e farsi rispettare fino in fondo. La bella rossa ci ha creduto fino in fondo in questa storia ma i due sono così diversi che ci sembra quasi impossibile che la scienza li abbia accoppiati! In ogni caso vedremo stasera che cosa succederà.

I due dovrebbero appunto divorziare, stando a quelle che sono le anticipazioni. Ma solo in una possibile puntata speciale potremo poi sapere se davvero Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda sono o non sono una coppia. Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda stanno davvero insieme? Lo scoop

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: GIORGIA E LUCA QUANTO CI PIACCIONO

Facciamo proprio il tifo spudorato per questa coppia. Perchè a differenza di quello che era successo lo scorso anno con Cecilia e Luca, che ci piacevano ma non si piacevano fino in fondo, in Giorgia e Luca vediamo quegli occhi a forma di cuore, quel sentimento puro che capita rare volte nella vita e ci auguriamo davvero che entrambi possano aver trovato l’amore. In questa puntata di Matrimonio a prima vista li vedremo insieme al mare, una gita prima della decisione finale. E la consapevolezza tra l’altro, anche dei sentimenti che provano. I due ci hanno scherzato su ma hanno parlato di cose importanti e serie, credendo di essersi innamorati! Noi facciamo il tifo per voi…

Non sappiamo in modo ufficiale se Luca e Giorgia stanno ancora insieme ma ce lo auguriamo davvero con tutto il cuore! E se così non fosse, ci hanno regalato comunque una bella favola, di quelle che fanno bene al cuore.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 è per questa sera alle 21,20 su Real Time!