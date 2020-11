Non c’è pace per Ballando con le stelle: nuovo sospetto covid 19, maestro salta la finale

Milly Carlucci sta per portare a casa l’edizione di Ballando con le stelle più difficile e complicata della sua vita. Di certo se la ricorderà per sempre. E ce la ricorderemo anche noi che siamo stati chiamati a scrivere, da settembre a oggi, di tutti gli imprevisti accaduti a Ballando con le stelle 2020. E a poche ore dalla finale, come anticipato da TPI, c’è un nuovo caso sospetto covid 19. Una nuova tegola visto che questo significa che la coppia scenderà in pista a metà! TPI anticipa che il maestro che non dovrebbe essere in pista a Ballando con le stelle per la finale di sabato sera è Maikel Fonts. Il maestro, che si esibisce al fianco di Alessandra Mussolini, potrebbe saltare l’ultima puntata. Se così fosse, immaginiamo che per Alessandra, non ci sarà nessuna possibilità di concorrere. Se anche dovesse scendere in pista da sola, difficilmente potrebbe vincere ( le possibilità sono già basse, di certo non è tra i favoriti per la vittoria).

MAYKEL FONT SALTA LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELE 2020

Le anticipazioni di TPI:

Il ballerino di Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, non sarà presente alla attesissima finale di Ballando con le Stelle 2020, in programma sabato 21 novembre, per sospetto Covid. Maykel Fonts sta aspettando il risultato del tampone molecolare.

Il maestro cubano quindi, potrebbe aver avuto dei sintomi o potrebbe esser risultato positivo a uno dei tanti test che si fanno prima di entrare negli studi Rai. Siamo a mercoledì quindi per cui in attesa del risultato del tampone, non si allenerà con Alessandra in questi giorni. Certo è che il risultato potrebbe arrivare nelle prossime ore, per cui se fosse negativo, il maestro potrebbe essere comunque in pista. Perchè dare per scontato che non ci sarà? Forse perchè Milly Carlucci ha scelto di dare la possibilità a un altro insegnante di ballare con Alessandra Mussolini che quindi potrebbe non essere da sola in pista? Aspettiamo a questo punto un commento di Milly Carlucci.