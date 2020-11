Elisabetta Gregoraci litiga con Selvaggia Roma e poi se la prende con Pierpaolo: le accuse

E’ stata una giornata di fuoco quella del 18 novembre 2020 per Elisabetta Gregoraci che in diversi momenti ha discusso con Selvaggia Roma. Una delle liti più accese quella dell’ora di cena. Mentre i vipponi erano pronti per consumare la cena, le due, ritrovatesi faccia a faccia, dopo un primo scontro con il vetro che le separava, se le sono cantante di santa ragione. Successivamente Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un faccia a faccia molto duro, durante il quale la conduttrice ha accusato l’ex velino di non aver saputo proteggere la loro amicizia dagli attacchi esterni. Paragonando quindi il rapporto tra Rosalinda e Dayane al loro, ha fatto notare come le due ragazze non hanno permesso a nessuno in incrinare quello che è nato nella casa del Grande Fratello VIP 5.

E’ SCONTRO AL GF VIP 5 TRA ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI

La Gregoraci ha fatto notare a Pretelli che è troppo buono in un contesto nel quale invece si devono tirare fuori gli attributi per difendere la persona che finisce sotto attacco, qualora si tenesse a questa:

Quello che ti rimprovero è che se tu questo muro, quello fra me e te, l’avessi fatto più forte nessuno ci sarebbe entrato dentro. Quello che ti voglio dire è che Adua e Dayane sono amiche ma molti non ci credono: hanno fatto muro e nessuno si è intromesso. Quindi quando Selvaggia Roma veniva a provocarti – perché non ha niente da perdere – tu dovevi fare muro e dire ‘Non parlo di questa situazione, punto’. Dovevi essere più esaustivo. Ti sembra normale che viene davanti a me ad urlarmi ‘maleducata?

L’ex velino prova a fare capire che non è nel suo modo di comportarsi quello di sbraitare per sovrapporsi agli altri o per dire la sua. Ma questo a sui dire non significa non difendere una persona alla quale si tiene. E ha commentato:

Io non c’ho i modi ‘aoh, m’hai rotto er [email protected]@o‘, io sono molto paziente e cerco di far capire i modi alle persone, ma era un disco rotto, Selvaggia diceva sempre le stesse cose. Sono molto deluso dall’ennesima parola offensiva nei miei confronti, dicendo che non ho le [email protected]@e. Io non ti ho mai offeso neanche quando ero arrabbiato

Le discussioni tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci sono continuate e immaginiamo che nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda domani sera, ne vedremo delle belle!