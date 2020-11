Selvaggia Lucarelli risponde a Raimondo Todaro: “Nessun complotto, impara a perdere”

Dopo le storie postate sui social da Raimondo Todaro, che in qualche modo rispondeva a una battuta di Paolo Conticini ma soprattutto bacchettava Ivan Zazzaroni per un presunto complotto ai danni suoi e di Elisa, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua e lo ha fatto con una diretta su Instagram, durante la quale ha raccontato alcune cose. La Lucarelli ha subito voluto chiarire quello che da Raimondo era stato presentato come una sorta di complotto. Il maestro di Ballando con le stelle aveva infatti postato un audio che dimostrerebbe come Zazzaroni e gli altri si fossero messi d’accordo per dare tutti i voti a Conticini nella sfida in finale sabato sera. Selvaggia invece spiega che si, quell’audio è reale ma che l’interpretazione di Raimondo è praticamente l’opposto di quello che lui ha voluto dare a essa. Selvaggia, che etichetta il maestro di Ballando come una sorta di negazionista a caccia di complotti che non esistono spiega: “Zazzaroni era persino preoccupato perchè gli spiaceva che Raimondo ed Elisa avessero preso zero vito e che Conticini ne avesse presi cinque“.

SELVAGGIA LUCARELLI RISPONDE A RAIMONDO TODARO: IMPARA A PERDERE

La Lucarelli ha inoltre commentato che Raimondo Todaro, da grande maestro e sportivo quale è, non avrebbe in nessun modo innescare questa polemica basata sul nulla ma semplicemente imparare a perdere. Sottolinea inoltre che sarebbe stato molto ingiusto un possibile passaggio di turno suo e della Isoardi, a svantaggio di Conticini che ha ballato in tutte le puntate e che ha fatto dei miglioramenti pazzeschi.

“Sinceramente ho trovato tutto questo sgradevole. Forse non è arrabbiato con noi, è arrabbiato per qualcos’altro. Cosa pensava di fare di vincere? Non credo che potesse ambire alla vittoria quest’anno. Uno sportivo come lui deve capire che quest’anno non ce ne era. Loro purtroppo a causa degli incidenti non erano arrivati a quel livello. Dice che non ha mai giocato sul gossip, io francamente direi che un po’ di ha giocato anche lui. Se non ti piace che ci siano insinuazioni fai una bella storia su Instagram e dici io ed Elisa siamo solo amici. Il gioco gli piaceva, o no? ” ha continuato la Lucarelli.