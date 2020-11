Raimondo Todaro al vetriolo sui social dopo la finale di Ballando: “Sciacquatevi la bocca”

Raimondo Todaro è stato protagonista della puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda oggi 22 novembre 2020 su Rai 1. Ma nella trasmissione di Francesca Fialdini ha voluto essere diplomatico, non rivelando che cosa non gli è proprio andato giù di questa edizione di Ballando con le stelle. Ma finita la trasmissione, dove tra l’altro ha rivelato di aver avuto un incidente venerdì e di avere forse un piede rotto, è esploso sui social. Raimondo punta il dito contro la giuria di Ballando con le stelle, pubblicando in particolare un audio ma anche contro Paolo Conticini che non ha detto a suo dire, delle cose carine sul conto suo e di Elisa Isoardi.

Ma andiamo per gradi e vediamo che cosa è successo.

RAIMONDO TODARO: IVAN ZAZZARONI NEL MIRINO

Raimondo pubblica sui social, pochissimi minuti fa, una storia in cui si sente una voce, che sembrerebbe essere quella di Ivan Zazzaroni. Il giudice sembrerebbe dire, prima che la votazione inizi ( siamo nella sfida tra Elisa e Paolo Conticini) “devono vincere 5 a 0”. Cosa che poi tra l’altro è successa, visto che tutti i giudici hanno votato per il pisano. Da ieri sera sui social serpeggiava questa voce, nel senso che, a detta di molti, la giuria si sarebbe schierata tutta dalla parte di Conticini avendo paura del voto a casa e aspettandosi una vittoria social per la Isoardi.

RAIMONDO TODARO REPLICA ALLE PAROLE DI PAOLO CONTICINI

Ma non solo. Dopo la diretta di Domenica IN e le parole di Paolo Conticini passate da un social all’altro, è esploso un altro caso. Paolo infatti, parlando del suo percorso a Ballando con le stelle aveva commentato: “Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore, nessuno scoop o cose così…” . Le sue parole sembravano essere una frecciata avvelenata verso Raimondo ed Elisa, finiti più volte sui giornali di cronaca rosa.

A queste parole, Raimondo qualche ora dopo ha voluto rispondere: “Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto… ( riferendosi alla frase di cui vi parlavamo prima). Ma non finisce qui. Con la sua ultima storia, Raimondo è stato ancora più esplicito e diretto, anche se non ha taggato nessuno: “Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca…“.