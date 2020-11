Francesco Oppini in crisi scoppia a piangere: vuole lasciare ma ha paura di deludere

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti ad aver reagito con maggior preoccupazione alla comunicazione fatta da Alfonso Signorini nella puntata del GF VIP 5 di ieri. Immaginavano tutti in casa che il reality si sarebbe allungato ma nessuno credeva che si potesse arrivare fino a febbraio. Già ieri Francesco in casa aveva parlato con i suoi amici dicendo che probabilmente avrebbe lasciato perchè ha una azienda da mandare avanti e non può lasciare tutto per così tanto tempo. Ma non solo, come ha raccontato anche in uno sfogo avuto intorno alle 13 di oggi, Francesco non vuole lasciare la sua fidanzata da sola in questi mesi complicati. Ci sono però delle problematiche che non può fare a meno di non considerare: gli dispiace non concludere questa avventura insieme agli altri e poi non vuole deludere il pubblico ma soprattutto Tommaso Zorzi che già ieri sera ha dimostrato di esserci rimasto molto male.

FRANCESCO OPPINI IN CRISI: CREDE DI LASCIARE IL GF VIP 5

Francesco in giardino, sfogandosi con i suoi amici ha spiegato che non se la sente di lasciare la sua fidanzata ancora da sola. “Lei è una persona che ha affrontato problematiche serie, se n’è andata un anno e mezzo in Australia per ritrovarsi, io non posso stare qui dopo quello che abbiamo fatto insieme ” ha detto Francesco che non vuole parlare della vita della sua fidanzata ma che sa che vuole essere al suo fianco. Francesco fa anche notare che sua madre, nel video di ieri, aveva già capito quella che sarebbe stata la sua decisione.

Oppini allo stesso tempo teme di sbagliare per rispetto del pubblico ma anche di tutti i concorrenti che resteranno in casa. In questo senso lo rassicurano sia Stefania Orlando che Elisabetta Gregoraci, dicendogli che deve fare quello che si sente. La gente fuori non lo giudicherà perchè si renderà conto che è una persona che ama, e di fronte all’amore non c’è reality che tenga. “Io non sono qui per vincere, adesso se me ne vado capiranno che io non sono uno stratega” ha detto Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti è anche preoccupato per la reazione di Tommaso che ieri, dopo avergli sentito dire che lascerà, ha deciso di andare a dormire con Elisabetta Gregoraci, sentendosi abbandonato. “Tommaso è una persona intelligente, capirà la tua decisione” ha detto Stefania consolando Francesco e ricordandogli che deve scegliere solo in base a quello che prova.

“So già che se dicessi adesso di aspettare, poi dopo una settimana me ne pentirei” ha detto Francesco che è convinto che Cristina gli dirà di andare avanti al telefono ma lui al momento, non se la sente. Cosa deciderà di fare quindi? I compagni lo sostengono e gli ricordano che deve decidere in base a quello che prova, senza pensare agli altri!