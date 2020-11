Tommaso Zorzi prova a spiegare a Francesco perchè si sente abbandonato : “E’ una fobia”

Tommaso Zorzi ha passato una serata molto difficile dopo la puntata del Grande Fratello VIP 5. Ha infatti ha avuto una crisi, dopo che Francesco Oppini ha dichiarato di pensare che lascerà la casa, non riuscendo a resistere fino ai primi di febbraio. Tommaso non ha preso affatto bene le parole di Francesco e ha subito detto di sentirsi abbandonato. Ha reagito così male da pensare di andare a dormire con Elisabetta Gregoraci e mandando anche in crisi Francesco, che si è sentito in colpa. Non solo, ha anche litigato con Stefania Orlando che gli ha fatto notare che in questa casa non c’è solo lui e che non ruota tutto intorno a quello che prova lui. Ci sono persone che hanno delle vite fuori e che devono fare i conti anche con gli affetti lasciati fuori dal GF VIP.

Tommaso, dopo aver riflettuto, ha deciso di provare a spiegare a Francesco Oppini perchè si è sentito come tradito, abbandonato. Ha spiegato che le sue parole lo hanno turbato, ha pensato di essere di nuovo lasciato da solo, visto che lui è un pilastro fondamentale nella casa e in questo gioco. Francesco, Maria Teresa, Andrea e Stefania lo ascoltano e cercano di capire quali siano le sue paure.

TOMMASO ZORZI SPIEGA A FRANCESCO PERCHE’ SI SENTE ABBANDONATO

Tommaso sa bene di avere queste fobie e di non riuscirle a superare. E fa anche un esempio molto lampante di quello che è successo fuori, per far capire che non c’entra neppure il sesso della persona. “Io non parlo con Aurora perchè questa estate non è venuta con me in vacanza a Capri perchè era morta la nonna di Goffredo” commenta Tommaso. Sa bene che Aurora, la figlia di Michelle, aveva le sue ragioni ma nonostante questo non riesce ad andare oltre, perchè ha paura, perchè si sente abbandonato.

“Io sono così perchè nella vita io sono stato davvero abbandonato. Non è che mi sono svegliato un giorno e ho deciso di avere questa paura. Io sono stato tradito, abbandonato da più persone. Non è una cosa che è nata così, sono successe delle cose” ha detto Tommaso provando a spiegare ai compagni quello che sente. “La vita mi ha portato a mettere uno scudo perchè sono successe delle cose. L’ansia ce l’ho sempre avuta, credo che sia dipeso dal bullismo; quando sei già ansioso e poi hai un abbandono reale che destabilizza anche chi di ansia non soffre…E’ chiaro che non sei lucido. Se una figura ti viene a mancare, poi te ne manca un’altra. Poi tu recrimini con le persone…Tu vedi magari e…Cerchi di difenderti” ha continuato Tommaso.

Stefania cerca però di far capire anche il punto di vista di Francesco. “Si è vero che uno può dire che manca un pilastro, che ti chiede di non uscire ma non parla di un tradimento” ha detto la Orlando.