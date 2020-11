Alfonso Signorini pronto a “lanciare” 10 nuovi vipponi nel GF VIP 5

Dopo la scoppiettante puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda lunedì sera, che ricordiamo sarà la sola questa settimana, Alfonso Signorini da Casa Chi ha fatto il punto della situazione cercando anche di capire chi deciderà di restare e chi invece sceglierà di lasciare il gioco i primi di dicembre, come da contratto. Non solo, il conduttore del Grande Fratello VIp 5 ha anche rivelato che nelle prossime settimane ci saranno gli innesti che serviranno a dare nuova linfa a chi resterà in casa. Saranno ben dieci i concorrenti pronti a entrare nella casa del GF VIP 5 nelle prossime puntate.

Secondo Alfonso Signorini, a differenza di quello che la Gregoraci sta dicendo in queste ore, pur essendo molto combattuta, alla fine deciderà di restare. Ne è convinto il direttore della rivista Chi.

«Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l’8 febbraio, lontanissima. E poi c’è di mezzo il Natale», tiene a precisare il direttore che subito, però, sottolinea: «È pure vero – e questo riguarda tutti i vipponi – che fuori non è che c’è questa grande festa». Bhe magari non ci sarà una grande festa ma quale festa più grande per una madre è quella di abbracciare il suo bambino davanti a una pizza o anche solo a un piatto di tortellini in brodo? Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il GF VIP 5 senza dubbi: le sue parole

In merito alle altre reazioni, Signorini ha commentato: «Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno, perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche. Chi, invece, vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare».



10 NUOVI INGRESSI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Infine, annuncia: «Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island».

Va detto che i vipponi sono preoccupati anche dai nuovi ingressi, non solo per le dinamiche che si potrebbero creare ma anche perchè loro arrivano in casa belli freschi, mentre c’è chi da oltre 70 giorni non dorme bene, non mangia bene, non prende aria…