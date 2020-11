Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il GF VIP 5 senza dubbi: le sue parole

E’ stata sicuramente la concorrente che ha reagito in modo più forte alla notizia di Alfonso Signorini che ha spiegato ieri sera in diretta ai suoi vipponi che il GF VIP 5 andrà in onda fino a febbraio. Non tutti hanno subito metabolizzato lacosa, bisogna dirlo. Mentre Elisabetta Gregoraci ha subito compreso che non era uno scherzo e che avrebbe dovuto passare almeno altri due mesi lontano da suo figlio, altri concorrenti sembravano non capacitarsi della cosa.

Nel corso della diretta e anche dopo, la Gregoraci ha spiegato i motivi per i quali non ha nessuna intenzione di continuare, anche se dovesse pagare una penale, questo non le interessa. Ha detto che sarebbe stata disposta ad andare avanti per un paio di puntate in più ma non per due mesi.

ELISABETTA GREGORACI NON CI STA: PRONTA A LASCIARE IL GF VIP 5

Alfonso Signorini ha chiesto ai vipponi di pensare alla decisione da prendere, avranno altri giorni per schiarirsi le idee. Ma Elisabetta Gregoraci ha subito spiegato ai compagni perchè non resterà:

Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi.

La Gregoraci ha chiarito nel corso della nottata la sua posizione anche con gli altri ragazzi spiegando che al momento non ha nessuna intenzione di restare. Ricordiamo che Elisabetta è anche in nomination e visto che adesso si dovrebbe uscire, considerata l’unica puntata settimanale, non è detto che già lunedì sera per lei non si aprano le porte della casa…Vedremo.

In ogni caso al momento ci sembra la più decisa nel voler lasciare a differenza degli altri che stanno ancora cercando di capire cosa fare.