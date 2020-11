Nicole Soria si è fidanzata e gli esperti conoscono il suo nuovo amore: chi è?

Nicole Soria ha un nuovo amore? Si è fidanzata ma chi è questo uomo speciale che le ha rubato il cuore ?

Andrà in onda il primo dicembre 2020 quella che dovrebbe essere l’ultima puntata di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia da record di ascolti. Un programma in onda su Real Time capace di incollare davanti alla tv oltre 1 milione di spettatori, numeri da record per un canale che si trova sul 31 del digitale terrestre. Numeri che solo altri pochissimi programmo riescono a ottenere. E il merito del successo è anche delle coppie di questa seconda edizione di Matrimonio a prima vista targata Real Time. Nell’edizione 2020 in molti hanno amato Nicole Soria, non ne hanno compreso fino in fondo alcune decisioni, ma si sono schierati al suo fianco per tutte le volte che Andrea Ghiselli, suo marito, le ha detto che fosse grassa, che mangiasse troppo, che “esternamente” non gli piaceva. Ma non sono mancate anche le critiche verso Nicole, troppo capace di perdonare suo marito.

Ed è anche per questo che gli esperti, nella puntata speciale che andrà in onda martedì 1 dicembre 2020, dal titolo Tutta la verità, chiederanno a Nicole se in qualche modo, come ha detto anche Andrea, ha finto. Il Ghiselli infatti, nel confronto con gli esperti che avverrà senza la sua ex moglie, Nicole non ha accettato di incontrare gli altri per un faccia a faccia, ha accusato la milanese di essere quella che ha finto più di tutti, con un copione ben stabilito… Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda senza lieto fine ma c’è ancora una possibilità?

NICOLE SORIA FIDANZATA: CHI E’ IL SUO NUOVO AMORE?

Nicole ha spiegato che non ha in nessun modo finto ma ha semplicemente cercato di fare tutto il possibile per mettersi in gioco nella relazione, visto che si trattava di un esperimento. Ha ribadito che se nella vita reale un uomo le avesse detto che fisicamente non era il suo tipo, non gli avrebbe più rivolto neppure la parola.

Poi si è illuminata parlando del suo nuovo fidanzato. Già nella puntata “E poi” aveva detto di avere una relazione freschissima, iniziata quindi in estate e che sta proseguendo da un 3-4 mesi quindi. Sono gli esperti a stupire e a destare anche la curiosità dello spettatore ponendo la domanda a Nicole sul suo fidanzato.

“Abbiamo saputo che hai una relazione con una persona abbastanza vicina al nostro mondo che conosciamo ” ha detto l’esperto Mario, ma chi è? Forse qualcuno che ha lavorato al programma?

CHI E’ IL FIDANZATO DI NICOLE SORIA?

“E‘ una reazione freschissima, è super recente e non me la sento di sbilanciarmi. E’ una persona con la “p” maiuscola, una persona d’oro. Ci stiamo conoscendo, è una relazione seria – dice Nicole – che mi rende molto felice e questa storia cerco di tutelarla il più possibile perchè è troppo privata, ho bisogno proprio di proteggerla, per me è una relazione bella e pulita. “