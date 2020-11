Grande Fratello VIP 5: i concorrenti svelano la data degli abbandoni, chi lascerà?

Nelle ultime ore i concorrenti del Grande Fratello VIp 5 hanno fatto il via vai dal confessionale per parlare con i loro commercialisti, con gli avvocati, con i parenti, con i fidanzati/fidanzate, mariti/mogli, e tutto il cucuzzaro…E anche se quando escono dal confessionale non possono rivelare molto, si è capito quello che sta succedendo. La notizia principale è che potranno restare in casa per altre due settimane prima di prendere la loro decisione. La data cruciale, come rivela Francesco Oppini mentre parla con Tommaso Zorzi, è il 4 dicembre 2020. Il figlio di Alba Parietti sembra convinto di lasciare la casa tanto che parla di regali di Natale da fare a Cristina e ai suoi cari, mentre Tommaso continua a ribadire che non se ne andrà per le feste, semmai dopo. Ma Francesco sembra, almeno per il momento, aver preso la sua decisione. Il figlio di Alba Parietti spiega quello che sarà il meccanismo, che rispecchia quello che noi sin dall’inizio di questa vicenda ci eravamo augurati: tutti possono scegliere di andare via e la loro decisione non sarà considerata un abbandono, per cui non ci saranno penali da pagare. Secondo quello che spiega Francesco a Tommy, la data indicata dagli autori è quella del 4 dicembre: passata questa data, la scelta di lasciare la casa non sarà considerata e “punita” come un abbandono.

Bisognerà però capire se i concorrenti dovranno decidere entro il 4 dicembre e quindi lasciare il gioco durante la puntata del 7 dicembre, che è un lunedì, oppure se potranno decidere anche nelle settimane successive, in base alle loro esigenze.

GRANDE FRATELLO VIP 5 CHI RESTA E CHI LASCIA? LE NEWS

Stando a quanto i ragazzi hanno detto nelle ultime ore in casa, la sola che sembra essere più che decisa a riabbracciare il suo Nathan, è Elisabetta Gregoraci. Non prende neppure in considerazione la possibilità di restare perchè per lei sul podio, ciò che più conta, è suo figlio. Lo stesso ragionamento lo ha fatto Francesco Oppini che non riesce neppure a pensare a passare il Natale senza i suoi e senza Cristina. In bilico anche Enock che non se la sente di proseguire ma non ha ancora deciso.

Gli altri vipponi invece sembrano essere pronti a restare in gioco e a continuare questa avventura. Non dimentichiamo tra l’altro che lunedì ci sarà anche una eliminazione per cui uno dei concorrenti uscirà comunque!