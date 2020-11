Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: dopo la tempesta torna il sereno

E’ stata una giornata di musi lunghi, di sguardi strani, di recriminazioni, di una crisi vera e propria, quella di ieri tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ci sono state molte cose che non sono piaciute nelle ultime ore al Pretelli, a partire dal fatto che qualche giorno fa, quando è volato un aereo sulla casa del GF VIP 5, la Gregoraci non gli abbia voluto dare neppure un bacio a stampo. L’ex velino poi ancora una volta si è sentito offeso dalle parole della Gregoraci che sembra aver parlato di lui come di un ragazzino senza attributi, cosa che proprio non riesce a mandare giù.

E così nel corso della giornata di ieri, Pierpaolo si confidava prima con le ragazze poi con Enock e Francesco Oppini mentre Elisabetta parlava con le altre di quanto stesse accadendo. Ma finalmente poi nella notte, è arrivato il tanto atteso abbraccio del chiarimento. Elisabetta ci teneva molto anche perchè crede di uscire nella puntata del GF VIP 5 di questa sera, i vipponi a quanto pare non sanno ancora che non si andrà in onda oggi.

Ma vediamo quali sono stati i motivi di questo allontanamento momentaneo tra i due.

ELISABETTA GREGORACI E PIEROAPOLO PRETELLI: PRIMA DEL SERENO, LA CRISI

Parlando con le ragazze, Pierpaolo si è sfogato così:

Dice a trent’anni so ancora ragazzini, fermati, perché lo so io quello che ho fatto, ho un figlio, due lavori, hai proprio sbagliato persona. Sono andato in sauna, abbiamo discusso, io sono andato a letto, lei si avvicina e fa “domani grazie a te me ne vado, aprirò la porta rossa” ed è andata a dormire. Lei non voleva farmi passare per vittima, ha il terrore che lei possa passare per quella che far star male. Ma vaff… che gioco è?

E ancora:

Poi mi fa il tuo è stato un innamoramento finto, bella hai sbagliato persona perché io sono stato talmente un libro aperto con te, tu vuoi solo amicizia? E allora comportati da amica, che vuoi da me? Mi ha detto che io sono un farfallone, ha detto ‘vedi ho fatto bene a non fidarmi’. Fidarmi di cosa, visto che tu hai sempre mirato all’amicizia? Fino all’altro giorno piangeva per me, non scherziamo proprio dai.

Nel corso dei suoi sfoghi con gli altri concorrenti in casa, Pierpaolo ha più volte ribadito che lei si ha messo dei paletti ma ha anche fatto capire altro, che non è stata poi così chiara con lui. E lo ribadisce anche con queste parole:

Le ho detto tu stai cercando di rigirare la frittata e me ne sono andato. Lì divento un’altra persona, lo so io come l’ho vissuta e mi sono stato zitto per non mettere lei in difficoltà, ho sempre avuto rispetto. Passare per quello innamorato finto no, però.. io ho percepito che lei volesse girare la frittata. Se tu provi una gelosia, io per un amico non provo gelosia, allora doveva essere chiara con se stessa, che poi con Giulia, con Giulia c’è simpatia, ma non c’è, se non faceva la battutina Alfonso nemmeno usciva fuori. Io se prima ero premuroso, stavo attento, adesso basta… penso solo a me stesso.

ELISABETTA E PIERPAOLO FANNO PACE: DI NUOVO AMICI

Ma alla fine, dopo tante chiacchiere, nella notte Elisabetta e Pier si sono di nuovo avvicinati. E’ stato l’ex velino a fare il primo passi dicendole che voleva fare pace. E la Gregoraci ha commentato così: