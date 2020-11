The Voice Senior: Antonella Clerici anticipa cosa faranno i suoi giudici (Foto)

Sale l’attesa per la prima puntata di stasera di The Voice Senior con Antonella Clerici che raddoppia tra E’ sempre mezzogiorno e il prime time tanto desiderato ma sono soprattutto i giudici i più attesi di questo debutto (Foto). Antonella Clerici avrà un ruolo diverso dal solito, sarà un po’ più in disparte mentre concorrenti e vocal coach saranno al centro del talent. Quindi prima di scoprire voci e storie di chi salirà sul palco il pubblico è già concentrato su Al Bano e Jasmine, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Alla Gazzetta del Sud la conduttrice ha raccontato come vede i suoi giudici spiegando indirettamente il motivo per cui sono stati scelti. Su alcuni non c’è bisogno di dare spiegazioni, altri hanno già scatenato polemiche e difesa sui social.

ANTONELLA CLERICI RACCONTA COME SONO I SUOI GIUDICI DI THE VOICE SENIOR

Tutti perfezionisti e severi ma tutti affettuosi con i concorrenti, ovviamente anche perché hanno tutti un’età diversa da quelli che in genere partecipano a un talent, anche non si tratta ovviamente di un vero e proprio talent. Un rispetto naturale verso la passione dei cantanti che propongono la loro voce. “Molti dei coach sono meridionali e portano tutto il calore del Sud. Al Bano è il classico uomo e papà tosto, e pretende rispetto dalla figlia Jasmine. È molto divertente assistere allo scontro generazionale tra una bella ragazza dinamica che ama la trap, e un padre molto impegnativo” e sono loro due la vera sorpresa.

“Clementino, anche lui del Sud, con la sua giovinezza ed esuberanza, è uno showman completo che improvvisamente ti cambia le regole del gioco, e da cui non sai mai cosa aspettarti” continua Antonella Clerici che sembra avere scelto con grande cura e cuore i suoi vocal coach.

Infine gli ultimi due, di certo non ultimi: “Gigi è il cuore di Napoli, ma anche un grande musicista, molto tecnico, vede tutte le intonazioni e sente tutto. E poi c’è Loredana, una donna senza età, che non dice mai una banalità, sempre sul pezzo. È una giuria splendida!”. Scopriremo tutto stasera su Rai!