La reazione di Elettra Lamborghini all’ingresso della sorella Ginevra al GF VIP (Foto)

Se ne parla Alfonso Signorini è praticamente ufficiale l’ingresso della sorella di Elettra Lamborghini nella casa del GF VIP 5 (foto). Come ha reagito la cantante quando ha saputo che sua sorella Ginevra sarà tra i nuovi protagonisti del reality show di Canale 5? Ginevra Lamborghini stilista e influencer e grande assente al matrimonio di Elettra e Afrojack. Hanno litigato ormai da tempo e nonostante Ginevra il giorno delle nozze abbia scritto sui social il suo augurio agli sposi dispiaciuta perché tenuta fuori, la più famosa tra le due non ha battuto ciglio. Semplicemente al suo matrimonio ha voluto solo le persone che le sono sempre state accanto. Quindi, non seguirà Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip?

A RIFERIRE TUTTO E’ STATO CRISTIANO MALGIOGLIO



Di confidenza in confidenza Alfonso Signorini, dopo avere ascoltato il racconto di Malgioglio, ha riferito tutto nel corso di Casa Chi. Signorini ha specificato che le due sorelle non vanno d’accordo, che non si parlano da tempo e poi ha spiegato il resto.

Avverte che quello che riferisce Cristiano va sempre preso con il contagocce ma sembra che Elettra l’abbia chiamato prima del suo ingresso nella casa dicendogli che sarebbe andata a portargli il panettone al GF. Malgioglio non avrebbe resistito e rivelando all’amica l’ingresso di Ginevra nella casa lei avrebbe risposto: “Io vengo a portare il panettone a te”.

Chissà se in vista del Natale e grazie al reality show le due Lamborghini faranno pace. Al momento non sembra ci siano le buone intenzioni ma siamo certi che il conduttore ci proverà in tutti i modi per il bene della famiglia e degli ascolti tv.

In una recente intervista Ginevra Lamborghini ha commentato che in tutte le famiglie sorelle e fratelli litigano, è normale ma a Elettra vuole un gran bene e le augura il meglio. Ne vedremo delle belle?