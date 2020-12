Nicole Soria torna su Instagram ma non rivela il nome del suo fidanzato

E’ stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2020 di Matrimonio a prima vista Italia ed è molo seguita anche sui social. Da ieri sera Nicole Soria è sbarcata di nuovo su Instagram dove ha cercato di rispondere con una lunga diretta alle tantissime domande che i telespettatori del reality di Real Time le hanno fatto. Ma a quanto pare non ha detto ancora molto sul suo nuovo fidanzato. Sono tutti molto curiosi di conoscere questa persona speciale che ha rubato il suo cuore a poche settimane dalla fine del matrimonio con Andrea Ghiselli ma per il momento, Nicole non ha fatto il suo nome! Questa sera Nicole e Giorgia, insieme ad alcuni dei protagonisti delle passate edizioni del programma, faranno una nuova diretta su YT e forse racconterà qualcosa in più anche su questo nuovo amore. Ma nel frattempo, è già seguitissima su Instagram dove ieri ha anche pubblicato un lungo messaggio per provare a spiegare il senso che lei ha dato a questa esperienza.

Ci sembra tra l’altro di aver capito che da questa storia, Nicole si porterà dietro la bellissima amicizia nata con Giorgia mentre con Andrea le cose non sono finite nel migliore dei modi…

NICOLE SORIA TORNA SU INSTAGRAM DOPO L’ULTIMA PUNTATA DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020

Le parole di Nicole sui social:

Quando decidi di affidare il tuo matrimonio a 3 perfetti sconosciuti è normale avere paura. Per superarla, io mi sono rifugiata nella fiducia verso l’esperimento e mi sono messa in gioco: credo sia giusto e coerente dare una possibilità a chiunque ti trovi davanti e vivere l’esperienza al 100%. Sia egli bello o brutto, simpatico o antipatico, intelligente o meno, e via dicendo. Nel mio piccolo, credo di aver sempre tenuto fede alla promessa che ho fatto ad Andrea il giorno del matrimonio e, soprattutto, alla promessa che ho fatto a me stessa quando ho deciso di buttarmi in questa avventura. •Vi rivelo qualcosa che non sapete. In tv è stata tagliata una parte importante della mia promessa ad Andrea: “Sarò il tuo raggio di sole, anche quando attorno vedrai solo i resti di una tempesta”. Questo è, probabilmente, il pezzo più importante della mia promessa di matrimonio, perché spiega il motivo dei miei mille sorrisi e della mia costante voglia di guardare avanti, oltre alle discussioni e alle brutte parole che ne sono uscite.Ho promesso a me stessa di non rimanere delusa a causa delle mie aspettative, di essere l’elemento di pace nella coppia, di non alimentare la scintilla della discordia, di porgere l’altra guancia e di non rispondere al fuoco con il fuoco, nella speranza che il mio sposo potesse vedere la parte più pura del mio animo. Sono sempre stata una ragazza battagliera ma, si sa, nelle relazioni le guerre non portano da nessuna parte. Di fronte alla possibilità che mi è stata regalata, durante i momenti più difficili ho preferito aprire il mio cuore ed accentuare il mio sorriso. E lo rifarei mille altre volte, così com’è stato.

Attendiamo con ansia di conoscere il fidanzato di Nicole, farà le presentazioni?