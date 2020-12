Francesco Oppini lascia il GF VIP 5: Alba Parietti travolta dalle critiche e accusata dai fans

Come ben saprete, nel corso della giornata del 3 dicembre 2020, Francesco Oppini ha avuto modo di fare le famose telefonate per decidere se restare o meno nella casa del Grande Fratello VIP 5. A quanto pare il concorrente ha avuto modo di parlare con sua madre che gli avrebbe fatto capire quello che è giusto fare in questo momento. I fans del GF VIP hanno ascoltato le parole di Tommaso dopo l’uscita dal confessionale e hanno iniziato a credere che Alba Parietti, invece che convincerlo a continuare, gli abbia detto di lasciare. Nel giro di pochi minuti sono arrivati tantissimi messaggi a sostegno di Francesco, molti anche contro sua madre, va detto. Ed è forse anche per questo motivo che ieri Alba sui social si è scatenata rispondendo anche con toni esagerati a chi le putava il dito contro. E’ anche vero che sopportare una marea di critiche negative senza neppure sapere cosa si siano detti in questa telefonata, non è facile…

La Parietti poi ha voluto spiegare con un messaggio postato sui social, quello che lei ha detto a Francesco Oppini.

FRANCESCO OPPINI STA PER LASCIARE IL GF VIP 5? LE PAROLE DI ALBA

Inizia così il messaggio di Alba sui social:

Francesco Oppini non può essere felice , perché e’ una persona buona , Gentile, innamorato della sua donna è riconoscente a chi lo ha voluto e alle persone che lo hanno sostenuto. Il suo cuore è spezzato in due . Ho detto a @francesco_oppini_82 di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato. Ho parlato di @cristinatomasini che comunque lui decida lo aspetterà. Ho parlato dell’amore del pubblico che lo ha sostenuto e dei tanti sforzi per sostenerlo nei momenti difficili. La stessa cosa che io faccio da 38 anni perché sono sua madre. E una madre vuole solo la felicità del figlio. Ma alle volte la felicità significa scontentare o far soffrire qualcuno. Molti mi hanno capita , molti senza motivo insultata .

E ancora: