X Factor 2020: ecco chi sono i 4 finalisti, i coach sono tutti in gara

Il lungo viaggio di X Factor 2020 sta per concludersi. Con la puntata del 3 dicembre, Alessandro Cattelan e i quattro giudici Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton hanno deciso i nomi dei quattro finalisti che prenderanno parte all’ultima puntata del talent show canoro di Sky Uno.

Ma chi accederà alla finale di giovedì 10 dicembre 2020? E come si è svolta ultima eliminazione? Ecco un riassunto di come sono andate le cose nel corso della semifinale di giovedì 3 dicembre 2020.

X Factor 2020: ecco chi sono i 4 finalisti

Nella prima manche, dedicata ai featuring, abbiamo visto i Little Pieces of Marmelade esibirsi con Muori Delay assieme Alberto Ferrari dei Verden, N.A.I.P. ha cantato assieme ad Elio La Canzone Mononota (i due erano vestiti uguali, barba compresa); Blind ha portato Baby con Madame; Casadilego si è esibita con Lazza sulle note del brano Catrame; MyDrama ha duettato con Izi col brano Chic. In questa prima manche non c’è stato alcun verdetto. Hell Raton chi è il nuovo giudice di X Factor 2020 pronto al debutto

Dopo l’esibizione degli ospiti, i Pinguini Tattici Nucleali, la seconda manche per i concorrenti è stata sostanzialmente un giro di performance a proprio piacimento. E dunque: i Little Pieces of Marmelade hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes; N.A.I.P. ha coverizzato il brano degli Afterhours Milano Circonvallazione Esterna; MyDrama ha portato Spigoli, di Carl Brave; Casadilego ha cantanto Lego House di Ed Sheeran; Blind si è giocato il tutto per tutto con un suo brano, Come Habla, realizzato sulla base di Good Time di Ghali.

I meno votati di entrambe le manche sono stati Blind e MyDrama. Quindi: N.A.I.P, Little Pieces of Marmelade e Casadilego sono automaticamente i primi tre finalisti. Nella sfida finale, per tre voti su quattro, i coach hanno deciso per l’eliminazione di MyDrama, portando così alla serata finale anche Blind. X Factor 2020: BLIND conquista i giudici con Cuore Nero, il video

In definitiva, ogni coach ha esattamente un solo concorrente in gara: Emma Marrone ha Blind, Mika ha N.A.I.P., Manuel Agnelli va in finale coi Little Pieces of Marmelate ed Hell Raton lavorerà su Casadilego. Una sfida numericamente equilibratissima ma che potrebbe facilmente sbilanciarsi a causa dell’ultimo appuntamento finale con X factor 2020, in onda in contemporanea anche sul canale neo-generalista Tv8.

Nuova platea tv, nuove proporzioni di voto: Hell Raton manterrà davvero il suo virtuale vantaggio fino al rush finale?