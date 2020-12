Dopo quattordici settimane, Bake Off Italia 2020 ha finalmente eletto il suo nuovo vincitori… anzi il suo ottavo miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Nel corso della finale andata in onda venerdì 4 dicembre, i tre concorrenti rimasti in gara – Philippe, Monia e Sara – si sono dati battaglia per l’ultima volta con frolle, creme e pan di spagna nel tentativo di conquistare la vittoria finale ed un insolito premio finale: un trofeo e 50kg di cioccolato fondente offerti da uno degli sponsor. del programma. Niente soldi o la promessa di pubblicare un libro di ricette.

E se già questo dettaglio non fosse così controverso, a far discutere ancor di più i telespettatori sui social è stato anche l’esito finale della gara: un testa a testa finale giocato tutto su un cavallo di battaglia che da ambo i lati ha dimostrato i molti limiti dei due super-finalisti. Ma andiamo con ordine e riviviamo i passi salienti dell’ultima decisiva puntata di Bake Off Italia 2020 e scopriamo insieme chi ha trionfato.

Bake Off Italia 2020: il vincitore conquista la giuria ma non il pubblico

Nella prima prova, la prova creativa, proprio in occasione della puntata numero 100 di Bake Off Italia, i tre concorrenti hanno dovuto realizzare quattro differenti monoporzioni a proprio piacimento, realizzandone 25 pezzi cadauno (per un totale di cento assaggi). In questa prova tutti hanno avuto difficoltà a rispettare la consegna e, anche dal punto di vista del gusto, i giudici hanno denotato parecchi errori. Bake Off Italia 2020: malore per Maria, eliminato un altro concorrente uomo

Nella seconda prova, la prova tecnica, i tre pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una torta di Sal De Riso (ospite sotto il tendone): la torta pere e ricotta. Anche qui, nessuno è riuscito nell’impresa ma i giudici hanno comunque annunciato la loro classifica: terzo Philippe, seconda Sara, prima Monia. L’eliminato di metà puntata è stato ovviamente Philippe.

Nell’ultima prova, il Cavallo di Battaglia, alle due super-finaliste è stato chiesto di realizzare una torta a piacere con cui cercare di conquistare per l’ultima volta i giudici. Torta moderna bassa e pregna di gelatina per Sara. Torta a piani, decorata malino e un po’ pendente per Monia.

Dopo i due assaggi, i quattro giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza hanno espresso il loro parere: la vincitrice di Bake Off Italia 2020 è Sara Moalli. A vincere, dunque, è sicuramente una delle concorrenti fra le meno amate dal pubblico e anche da tutti gli altri ex concorrenti che – proprio nelle battute finali – hanno potuto fare il tifo sotto il tendone per Monia, la gentile bancaria di Foligno, a cui va comunque un dignitosissimo secondo posto.