Tommaso Zorzi in crisi dopo la confessione a Cristiano Malgoglio: “Voglio andare in Tibet”

Una serata piena di emozioni quella del 5 dicembre 2020 nella casa del Grande Fratello VIP 5 con i vipponi scatenatissimi nella festa dedicata alla star della Musica. Ma c’è stato anche tempo per riflettere e Tommaso lo ha fatto parlando con Maria Teresa Ruta. Zorzi sa bene di aver fatto delle confessioni molto importanti a Cristiano Malgioglio e sa anche bene che probabilmente nella puntata di lunedì se ne parlerà. E allora si confida con la sua amica, spiegandole di aver detto delle cose molto forti. Si sarà pentito? Forse no ma allo stesso tempo sa bene che non si può far finta di niente e scegliere di non parlarne ma si deve affrontare la cosa! Tommaso Zorzi infatti, poche ore prima, rispondendo alle domande di Cristina Malgioglio, aveva detto di essersi innamorato di Francesco Oppini.

LE PAROLE DI TOMMASO ZORZI A MARIA TERESA RUTA GF VIP 5 NEWS

Tommaso che conosce bene le dinamiche di un reality come il Grande Fratello, sa che non si potrà non parlare delle forti confessioni fatte a Malgioglio e inizia a essere preoccupato perchè forse davanti a tutti dovrà parlare di qualcosa che ancora non si sa spiegare:

E dopo questa basta. Oggi ho raggiunto il top, voglio andare a vivere in Tibet a pascolare i lama. Tu non hai idea, non ho capito cosa ho fatto. Rido, perché altrimenti dovrei prendere a capocciate il muro. Ho fatto una bella chiacchierata con la Malgy. Ti ha detto qualcosa? Cosa ti immagini? Vorrei essere mummificato.

E ancora:

Mi piacerebbe che qualcuno mi bendasse la bocca. Non ti dico che film ho dentro amore, Il Tempo delle Mele è nulla a confronto. Voglio un biglietto solo andata per il Bangladesh e cambio identità. Cosa mi ha fatto dire la Malgy? No, non è che mi ha fatto dire…

Tommaso tra l’altro lunedì potrebbe anche scoprire quella che è stata la reazione di Francesco Oppini alle sue parole. Il figlio di Alba Parietti probabilmente si era reso conto di quello che stava succedendo in casa e ha preferito uscire anche per questo motivo dal gioco.