Adua/Rosalinda ricorda il suicidio di Teodosio Losito in lacrime (VIDEO)

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Adua del Vesco, oggi Rosalinda Cannavò, era iniziata proprio all’insegna del suo passato lavorativo e non. Aveva parlato della Ares, delle tante problematiche avute, confidenze così forti che avevano portato Alberto Tarallo a diffidare Mediaset, visto che Massimiliano Morra e Adua in casa avevano fatto delle rivelazioni davvero scioccanti. I due concorrenti poi hanno parlato molto poco del passato che avevano in comune ma oggi Rosalinda, ha avuto un momento di malinconia, ricordando proprio Teodosio Losito che due anni fa si è suicidato, era l’8 gennaio del 2019. Rosalinda si è confidata con Giulia Salemi, senza però entrare nei dettagli o fare nomi.

Il mese di dicembre e le feste di Natale, portando quindi Rosalinda a pensare a quel momento per lei tragico. Spiega infatti che con Teo aveva un rapporto fortissimo, ne parla come di una delle poche persone che l’avevano capita.

ROSALINDA CANNAVO’ RICORDA TEO LOSITO AL GF VIP 5

Giulia non sapendo di chi Rosalinda stesse parlando ha chiesto prima di cosa fosse morto questo suo amico e l’attrice ha spiegato che si è trattato di un suicidio. “O mamma ma è quello che avete nominato all’inizio” ha detto Giulia che era ancora fuori dalla casa e ha do certo letto tutto sull’Ares Gate. Adua ha raccontato:

Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.

La regia poi ha staccato l’inquadratura, il momento per Rosalinda era davvero molto intimo.

Il video sui social Se neanche davanti a queste cose riuscite a mettere da parte il gioco e provare empatia per Rosalinda siete semplicemente delle persone vuote. Perché va bene tutto, ma lamentarsi anche davanti a questo no. Mi dispiace.#gfvip #rosmello pic.twitter.com/M9T5zk8Vq2 — Serendipity🦋 (@solendi8) December 9, 2020

Rosalinda e Massimiliano nella casa si erano spinti molto oltre, parlando nei primi giorni di permanenza del suicidio di Leosito tanto che Alberto Tarallo, suo ex compagno, aveva voluto intervenire per dire la sua su La7, nel programma Non è l’Arena.